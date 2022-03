Bakan Karaismailoğu: Havacılığın altın devrini yaşadığımızı gururla söyleyebilirim

Tokat'ta, mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapılan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan havalimanı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış öncesi incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan hava yoluyla Tokat'a geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu, Tokat Havalimanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve daire amirleri karşıladı.

Havalimanında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, yaptığı basın açıklamasında, AK Parti hükümetleri olarak üretmekten ve geliştirmekten asla vazgeçmediklerini belirterek, "Bu sayede, 20 yıldır ülkemizin istisnasız her noktasında, milletimizin ihtiyaçlarına karşılık veren, hayatını kolaylaştıran projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin geleceği için günlük sığ tartışmalar yerine stratejik devlet aklıyla hareket ediyoruz. Birileri gibi boş laflar yerine hizmet üretmek için odağımıza insanımızı alıyoruz. Yaptığımız her iş, her proje; milletimizin rahatının, konforunun, yaşam kalitesinin artması, yeni istihdam olanaklarına kavuşması ve ülkemizin köyden kente bütünsel kalkınması içindir. İnsanımıza dokunan projeler sayesinde ekonominin, ticaretin, sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunurken, turizmin, sanayinin ve üretimin artmasını, sosyalleşmenin gelişmesini, eğitimin niteliğini, milletimizin hayat kalitesinin yükselmesini sağladık. Milletimize kazandırdığımız dev eserleri değil yapmak, hayal bile edemeyenlerin; bu büyük çalışmamızı itibarsızlaştırmak için saldıranları da ibretle ve hayretle izliyoruz. Bu saldırılar, bizim için çok sık karşılaştığımız bir davranışın tekrarından öteye gitmiyor. Muhalefet etmek, ülkesine, milletine, devletine, yatırıma düşmanlık sergilemek asla değildir. Bir muhalefet partisi ya da lideri, elbette ki yapılacak bir yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünebilir, daha iyisini önerebilir. Bunu yaparken de akla, izana ve vicdana dayanması beklenir. Çünkü, sözü, ancak o zaman bir anlam kazanır. Yoksa, bugün düştükleri durum gibi milletine, ülkesine, devletine yatırım düşmanı gibi algılanmaları kaçınılmazdır. Milletimiz müsterih olsun; biz ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz, ne de müfterilerle mücadele etmekten" dedi.

'TOKAT YENİ HAVALİMANIMIZI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ'

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun ardından şimdi de Tokat Havalimanı'nı hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yarın, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleriyle Tokat Yeni Havalimanı'mızı ülkemize kazandıracağız. Hava ulaşım faaliyetlerinde son yıllarda dikkate değer bir eksen kayması yaşanıyor. Küresel nüfus hareketleri ve ticari dengelere bağlı olarak hava ulaşım faaliyetlerinin, hızla Batı'dan Doğu'ya kaydığını görüyoruz. Ülkemiz, coğrafi bakımdan 3 kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde. 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesindeyiz. Bu da bize önemli bir coğrafi üstünlük sağlıyor. Bunları dikkate alarak, 2003 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Havacılık sektörümüzde başlattığımız değişim neticesinde, son 20 yılda ülkemiz, bu alanın da dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına girdi. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki hava yolu ulaşımı kazan-kazan devrinin en önemli dinamolarından biridir. Uluslararası arenada ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerimizin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolu hava yolu taşımacılığı. Bu kapsamda 2003-2022 yılları arasında hava yolu sektörümüzün gelişmesi için yaklaşık 125 milyar liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla baştan başa donattık. Mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettik. Bu ülkede milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık" diye konuştu.

'HAVALİMANLARIMIZ DÜNYA DEVLETLERİNİ GERİDE BIRAKTI'

Türkiye, hava sahasını uluslararası hava yolu ağlarıyla ördüklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 sağlık krizine rağmen havacılık sektöründe uyguladığımız kurallar bütünüyle tüm dünyaya örnek olduk. Güvenli uçuş sertifikası, havalimanlarına girişteki kontroller, sosyal mesafe kuralları havacılık sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Aldığımız önlemler sayesinde pandemi süreci başarılı bir şekilde yönetildi. Avrupa havalimanları yolcu sayısı ve uçak trafiği sıralamasında İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları birinciliği kimseye bırakmadı. Havalimanlarımız dünya devletlerini geride bıraktı. Türk Hava Yolları'nın başarıları, milletimizi gururlandırdı. Uçuş ağımız, 2022 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 129 ülkede 337 noktaya ulaştı. En büyük ve önemli havacılık yatırımımız olan İstanbul Havalimanı ile birlikte bugün ülkemiz, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biridir. 2003 yılında 34 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılında yüzde 507 artış göstererek 210 milyona ulaşmıştı. 2021 yılında ise pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte toplam yolcu sayısı 128 milyonu aştı. Bu yılın Şubat ayı sonunda ise toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 artışla 18 milyonun üstüne çıktı. Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin açıkladığı veriler ışığında; İstanbul Havalimanı'mız ağırladığı 36 milyondan fazla yolcuyla, 2021 yılında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Onlara kalsa, temel atılamıyordu, attık. Onlara kalsa, bitmiyordu, bitirdik. Onlara kalsa, kimse uçmayacaktı. İstanbul'da bulunan diğer havalimanımız Sabiha Gökçen, 24 milyon 991 yolcuyla Avrupa'nın en yoğun 6'ncı havalimanı olurken, Antalya Havalimanı'mız da 21 milyon 333 bin yolcuyla 9'uncu sırada yer alarak büyük başarılara imza attılar. Havacılığın altın devrini yaşadığımızı gururla söyleyebilirim" dedi.

Açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı havalimanında, müzik dinletisi yapacak koroyla 'Niksar'ın Fidanları' türküsünü seslendirdi. (DHA)