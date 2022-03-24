Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahında

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Türkiye’yi temsil etmek üzere Brüksel’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.







NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sonuçlarının ele alınacağı, Çin'in bu krizdeki rolünün tartışılacağı ve NATO'nun savunmasını güçlendirmek için atacağı adımlar konusunda yeni kararlar alınacağı açıklanmıştı.