Selanik’ten Yozgat’a taşan 100 yıllık miras! 50 yıllık fırında pişiriyorlar: Asla bayatlamıyor!

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Ekmeği özellikle bayramlarda, arife günlerinde ve komşularıyla bir araya geldiklerinde yaptıklarını anlatan Yolcu, "Biz büyüklerimizden gördük. Annelerimizden, kayınvalidemizden öğrendik. Şimdi de gelinlerimize, torunlarımıza öğretiyoruz. Arkadaşlarla, komşularla arife günü yaparak bayram günleri yiyoruz. Ekşi mayadan yapıyoruz, kolay kolay bayatlamaz. Dolapta saklarız, uzun süre tüketiriz." diye konuştu. ​​​​​​​Yolcu, fırını yaklaşık 50 yıl önce yaptırdığına dikkati çekerek, "Fırını gençliğimde yaptırdım, eski bir fırın. Tuğladan yaptırdığımız fırının altına cam kırıkları ve kiremit koyduk, üzerine beton döktük. Üstünü de çamurla sıvadık. Ekmeklerimizi bu fırında pişiriyoruz." dedi.