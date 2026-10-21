Osmangazi Köprüsü’nde bir ilk! 6 bin kişi 29 Ekim’de koşacak

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Osmangazi Köprüsü'nde ilk kez düzenlenecek koşunun Cumhuriyet'in tarihi mirasını gençlerin geleceğe yönelik hedefleriyle buluşturacağını ifade eden Baraçlı, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını kaydetti.

Osmangazi Köprüsü'nün Türkiye'nin altyapı yatırımları ve mühendislik kapasitesi açısından önemli bir eser olduğunu belirten Baraçlı, köprünün iki yakayı birbirine bağlayan işlevinin yanı sıra ülkenin kalkınma vizyonunu da yansıttığını söyledi. Türkiye'nin büyük altyapı yatırımlarıyla ulaşım alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini kaydeden Baraçlı, Osmangazi Köprüsü'nün Körfez geçişini kısaltarak zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağladığını, bu yönüyle ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getirdi.



Osmangazi Cumhuriyet Koşusu'nun temel hedeflerinden birinin Cumhuriyet'in tarihi mirasını gençlerin geleceğe yönelik hedefleriyle buluşturmak olduğunu belirten Baraçlı, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Baraçlı, köprünün simgelediği mühendislik ve kalkınma anlayışının Cumhuriyet'in kazanımlarıyla birlikte ele alındığını belirterek, gençleri sporla buluşturmanın ve spor kültürünü yaygınlaştırmanın önemine dikkat çekti. Baraçlı, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını milletimizin birlik ve beraberlik ruhuna yakışır biçimde kutlamak için hazırlanıyoruz. Osmangazi Cumhuriyet Koşusu'nun yalnızca bir spor organizasyonu değil, ortak geçmişimize duyduğumuz saygının ve ortak geleceğimize olan inancımızın da ifadesi olmasını arzu ediyoruz. 29 Ekim'de Osmangazi Köprüsü üzerinde Cumhuriyetimizin coşkusuyla Türkiye’nin geleceğine birlikte koşacağız" dedi.



"Bu koşu bizim için çok kıymetli ve anlamlı"

Kocaeli Vali Yardımcısı Olgun Öner, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde düzenlenecek organizasyonun kent ve ülke açısından anlamlı olduğunu belirtti. Öner, "Ülkemizde yaşayan 85 milyon vatandaşımızın ortak paydası olan Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünde, 'Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz' mottosuyla düzenleyeceğimiz bu koşu bizim için çok kıymetli ve anlamlı. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz organizasyonun simgesel hale gelmesini diliyorum" dedi.

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesinin önemine de değinen Öner, koşunun Kocaeli’ye yakışır şekilde tamamlanmasını ve gelecek yıllarda geleneksel hâle gelmesini temenni etti.



"6 bin kişilik kontenjanın dolması mutluluk verici"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ise ilk kez düzenlenecek Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu’nun atletizm camiası açısından önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Yarışa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Karadağ, 6 bin kişilik katılım kapasitesinin dolmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak ülkenin farklı bölgelerinde yarışlar düzenlediklerini kaydeden Karadağ, Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleştirilecek organizasyonun hem Türkiye'den hem de yurt dışından katılacak sporcular için özel bir deneyim sunacağını dile getirdi. Karadağ, federasyon olarak organizasyona destek vereceklerini ve yarışın değerini artırmak amacıyla milli takımla birlikte etkinlikte yer alacaklarını belirtti.



"Gerekli tüm tedbirleri aldık"

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Cumhuriyet Koşusu'nun paydaşlarından olmaktan gurur duyduğunu belirterek Kocaeli'nin spor altyapısına ve organizasyon kapasitesine dikkat çekti.

Organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Yavaşer, Osmangazi Cumhuriyet Koşusu’nun Kocaeli’nin marka değerine katkı sunmasını diledi.

Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Vedat Özkul de, Osmangazi Köprüsü'nün böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Organizasyon başvurusunun ardından gerekli hazırlıkların ve trafik tedbirlerinin yapıldığını ifade eden Özkul, yarışın güvenli şekilde tamamlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Özkul, "Osmangazi Köprüsü'nün böyle bir organizasyonun parçası olmasından çok mutluluk duyuyoruz. Gerekli tüm tedbirleri aldık. Ben ve ailem de koşuya katılacağız. Umarım bu koşu geleneksel hale gelir ve başarılı bir şekilde tamamlanır" ifadelerini kullandı.



Milli sporculardan organizasyona destek

Lansmana katılan milli sporcular Ali Kaya ve Damla Çelik, 29 Ekim'de düzenlenecek Osmangazi Cumhuriyet Koşusu'nda yer alacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Damla Çelik, organizasyonda yer alacağı için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, kendilerine bu fırsatı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'na teşekkür etti.

Ali Kaya da Kocaeli'de ve organizasyonda bulunmaktan duyduğu heyecanı dile getirip, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



İki kategoride düzenlenecek

Organizasyon, 10 kilometrelik koşu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere iki kategoride yapılacak. Her iki kategoride de 3'er bin katılımcının yer alması planlanırken, 19 ülkeden sporcuların ve 16 elit sporcunun yarışlara katılması bekleniyor. Katılım ücretsiz olacak, dereceler elektronik çipli zamanlama sistemiyle belirlenecek.

Yarış güzergahı saat 06.00'da araç trafiğine kapatılacak, saat 14.00'te yeniden ulaşıma açılacak. Sporcuların start alanına transferleri saat 07.00'de başlayacak. Saat 09.45'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmaları yapılacak.

10 kilometrelik koşu saat 10.00'da, 5 kilometrelik halk koşusu ise saat 10.05'te başlayacak. Yarışların saat 12.00'de tamamlanması, ödül töreninin ise saat 12.30'da Bilişim Vadisi'nde yapılması planlanıyor. Başlangıç noktası Diliskelesi Köprü Bağlantı Yolu olacak. 5 kilometrelik koşu aynı güzergah üzerinde sona ererken, 10 kilometrelik koşunun bitiş noktası Bilişim Vadisi etkinlik alanı olacak.



Katılımcılara ücretsiz servis desteği

Organizasyona katılacak sporcular için farklı noktalardan ücretsiz ring servisleri sağlanacak. İstanbul'dan Marmaray ile gelecek 10 kilometre koşucuları Gebze İstasyonu'ndan servislerle Bilişim Vadisi'ne, buradan da başlangıç noktasına ulaştırılacak. Kocaeli merkezinden ve Muallimköy'den de transfer hizmeti verilecek. Halk koşusu katılımcılarının dönüşleri için de servisler kullanılacak.

Yarış kitleri ve elektronik zamanlama çipleri 25-28 Ekim tarihlerinde İstanbul'daki Üsküdar Burhan Felek Atletizm Pisti ile Kocaeli'deki GEBZESEM ve Fuarpark'ta dağıtılacak.



Dereceye girenlere para ödülü

10 kilometrelik koşuda kadın ve erkek genel klasmanlarında ilk 10'a girenler, 35 yaş ve üzerindeki yaş kategorilerinde ise ilk 5'e giren sporcular ödüllendirilecek. Genel klasmanda birincilere 60'ar bin, ikincilere 50'şer bin, üçüncülere 40'ar bin lira verilecek. Yaş kategorilerinde birincilere 8'er bin lira ödül sunulacak.

5 kilometrelik halk koşusunda kadın ve erkek kategorilerinde ilk 10'a giren katılımcılar ödül alacak. Bu kategoride birincilere 15'er bin, ikincilere 12'şer bin, üçüncülere 10'ar bin, dördüncülere 8'er bin, beşincilere 6'şar bin lira verilecek. Ödül alabilmek için katılımcıların en az bir yıldır Kocaeli'de ikamet etmesi şartı aranacak.

Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, ilgili bakanlıklar, Kocaeli ve Yalova valilikleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi başta olmak üzere kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilecek.