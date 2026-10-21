Çankırı’da geçmiş ilmek ilmek yaşatılıyor: Her motifin ayrı bir mesajı var

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Her doküman motifin bir anlamı olduğunu söyleyen Ayşe Aydın, "Motiflerimiz Çankırı'ya özgü motiflerdir ve bu motiflerin dilleri olmasa da anlattıkları farklı sözleri, hikayeleri vardır. Kilimlerin asıl teması genel olarak bolluk, bereket ve korunma üzerine kuruludur. Örneğin bereket motifi, bolluğu ve bereketi ifade eder. Nazar ve göz motifleri, kıskançlıktan ve kem gözlerden korunmak, nazarı engellemek amacıyla dokunur. Hayat ağacı motifi, yaşamın cennete uzanan dallarını, hayatın değişimini ve sürekliliğini anlatır. Muska motifi, dışarıdan gelebilecek tehlikelere ve kıskançlıklara karşı bir korunma sembolüdür. Koç boynuzu motifi gücü ve kahramanlığı simgelerken, eli belinde diğer adıyla eli böğründe motifi kadını temsil eder ve kadının gücünü, kahramanlığını, becerisini, doğurganlığını, mutluluğunu yansıtır. Orta Asya'da dokumacılık başladığında insanlar öncelikle doğayı örnek almış ve doğada ne gördülerse kilimlere resmetmişlerdir. Yıldızı, akrebi veya gözü görmüşler ve bu motifleri dokumuşlardır. Bitkilerden dahi bolluk ve bereket umarak bu motifleri kilimlerine ilmek ilmek işlemişlerdir. Bu nedenle dokunan kilimler sadece birer eşya değil, dokuyan kişilerin o anki dualarını, duygularını, düşüncelerini ve ruh hallerini gün yüzüne çıkaran eserlerdir. Burası Kilim Evi ve Atölyesi'dir. Burada Çankırı yöresine ait yöresel kilimleri ve motiflerini sergileyerek halkımıza tanıtıyoruz" dedi.