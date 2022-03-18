Çanakkale'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı için düzenlenen törene katılmak üzere Çanakkale'de. Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şehitler Abidesi'ndeki tören için Çanakkale'ye geldi.