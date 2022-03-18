18 Mart Çanakkale Destanı! Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı

Çanakkale Cephesi'nde sırtına aldığı büyük top mermisinin İngiliz zırhlısı "Ocean"ı batırmasıyla Osmanlı ordusunun savaşları kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı 18 Mart Çanakkale Destanı'nın 107. yılında bir kez daha anılıyor.