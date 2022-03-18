Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem18 Mart Çanakkale Destanı! Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı
HaberlerGündem Haberleri 18 Mart Çanakkale Destanı! Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı
ABONE OL

18 Mart Çanakkale Destanı! Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü. Cephede sırtladığı büyük top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz zırhlı donanması "Ocean"ın vurulmasını sağlayan ve Osmanlı Ordusunun muharebeleri kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı, zaferin önemli kahramanlarından biri.

• 18 Mart 2022 - 11:50 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2022 - 11:50 • Son Güncelleme:
118 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

Çanakkale Cephesi'nde sırtına aldığı büyük top mermisinin İngiliz zırhlısı "Ocean"ı batırmasıyla Osmanlı ordusunun savaşları kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı 18 Mart Çanakkale Destanı'nın 107. yılında bir kez daha anılıyor.

218 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

Abdurrahman Efendi ve Emine Hanım'ın oğlu Seyit Ali, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı, o dönem adı Çamlık köyü olan Kocaseyit Mahallesi'nde 1889'da dünyaya geldi.

318 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

Osmanlı Ordusuna 1909'da yazılıp askerliğe başlayan Seyit Ali, 1912'de Balkan Savaşları'na katıldıktan sonra topçu eri olarak Çanakkale Cephesi'ne gitti.

418 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

Çanakkale Boğazı'nı geçmek için 18 Mart 1915'te İtilaf Devletlerinin başlattığı saldırı sırasında işgal güçlerinin gemilerinden yapılan atışlarla tabyadaki topların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

518 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

Bu sırada sadece, Seyit Ali'nin görevli olduğu Rumeli Mecidiye Tabyası'ndaki top sağlam kaldı.

618 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

Mermiyi topa kaldıran vinç sisteminin bozulması üzerine Seyit Ali, silah arkadaşı Niğdeli Ali'nin de yardımıyla devasa top mermisini sırtlayarak kundağa yerleştirdi ve top ateşlendi.

718 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

Atılan mermi, dönemin en donanımlı gemilerinden "Ocean" zırhlısını yan yatırdı. "Ocean", daha sonra Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarparak alabora oldu ve battı.

8ZATÜRRE HASTALIĞI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

ZATÜRRE HASTALIĞI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Çanakkale Savaşları'nın ardından köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülükle uğraştı, Hacı Osman Ağa'ya ait zeytinyağı fabrikasında çalıştı. "Çabuk" soyadını alan 5 çocuk babası Seyit Onbaşı, yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle 1 Aralık 1939'da 50 yaşında hayatını kaybetti.

918 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

Savaşlardaki kahramanlığıyla tarihteki yerini alan Seyit Ali Çabuk'un naaşı, sonradan ismi Kocaseyit olarak değiştirilen köyüne defnedildi.

1018 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
1118 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
1218 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
1318 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
1418 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
1518 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
1618 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
1718 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
1818 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
1918 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
2018 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
2118 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
2218 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
2318 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
2418 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
2518 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
2618 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
2718 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
2818 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
2918 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
3018 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
3118 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
3218 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
3318 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
3418 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
3518 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
3618 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
3718 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı
3818 Mart Çanakkale Destanı Sırtladığı top mermisiyle tarihin seyrini değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    18 Mart Çanakkale Destanı! Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı

    18 Mart Çanakkale Destanı! Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın için flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın için flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Dünyanın en güçlü ülkeleri! Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var ortaya çıktı! Dünyayı nükleer korku sardı, Türkiye'nin de...

    Dünyanın en güçlü ülkeleri! Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var ortaya çıktı! Dünyayı nükleer korku sardı, Türkiye'nin de...

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…