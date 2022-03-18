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SiyasetÇanakkale'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
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Çanakkale'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını kutluyorum. Ölümü göze almış istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir." dedi

• 18 Mart 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:
1Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
2Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
3Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
4Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
5Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
6Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
7Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
8Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
9Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
10Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
11Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
12Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
13Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
14Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
15Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
16Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
17Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
18Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
19Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
20Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
21Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
22Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
23Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
24Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
25Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
26Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
27Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
28Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
29Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
30Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
31Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
32Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
33Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
34Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
35Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
36Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
37Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
38Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
39Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
40Çanakkalede tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir

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