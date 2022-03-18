Çanakkale'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce burada tarihin akışı değişmiştir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını kutluyorum. Ölümü göze almış istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir." dedi
• 18 Mart 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:
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