Tarihi gün! Çanakkale 1915 açılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılından aldığı 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, 18 Mart zaferini işaret eden 318 metre kule yüksekliğiyle 'sembollerin köprüsü' olarak anılan Çanakkale 1915 açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı köprü için düzenlenen törene, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, iş insanları, bürokratlar ve sendika temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katılacak.

TARİHE GEÇECEK

Limak, Güney Koreli şirketler DL Group ve SK Ecoplant ile Yapı Merkezi'nin inşa ettiği köprünün bazı tasarım özellikleri şöyle: Çanakkale 1915 2 bin 23 metrelik orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile birlikte 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Dünyada en uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan köprü olarak tarihe geçecek. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü. Ayrıca kulelerin üzerindeki top mermisi figürleri, Çanakkale Savaşı'nda top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı'na saygıyı, kırmızı-beyaz renkli kuleler de Türk bayrağını ifade ediyor.

YAPAY ZEKALI ÇEVRECİ ULAŞIM

4 yılda 30 bin kişinin 740 adet iş makinesi ile çalışarak tamamladığı Çanakkale 1915 Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı. Projenin bazı özellikleri şöyle:

- 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı

- 34 değişken mesaj işaretleri.

- 62 olay algılama kamera sistemi.

- 6 meteoroloji ölçüm istasyonu.

- Felaket kurtarma merkezi.

- Acil çağrı sistemi.

- Sis, buzlanma ve kaza riskleri, kontrol merkezlerinde 7/24 yapay zekâ ile izleniyor.

- LED otoyol aydınlatma sistemi ile diğer yılda 3 milyon 530 bin kilovatsaate yakın enerji tasarrufu sağlayacak.

- 300 ton karbon salımının önüne geçecek.

- Proje kapsamında da 540 bini otoyol güzergahında olmak üzere toplam 1 milyon 540 bin ağaç dikildi.

- Köprüyle Çanakkale Boğazı’nda 6 dakikada kıta değiştirmek mümkün olacak.