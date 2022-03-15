Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar, toplantıda, devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda ayrıca Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi.