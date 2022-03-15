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SiyasetDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bugün ya da yarın güzel haberler bekliyoruz
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bugün ya da yarın güzel haberler bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Mariupol'da 100'den fazla vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Ukrayna'da kalıcı ateşkes ve sürdürülebilir olması için temaslarımızı ara vermeden devam ettiriyoruz" dedi.

15.03.2022 - 13:46 |
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bugün ya da yarın güzel haberler bekliyoruz

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Camara ile ortak basın toplantısı düzenledi. Konuk bakan ile birçok konuyu görüştüklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Kendilerini Antalya Diplomasi Forumu'nda da ağırlamıştık. İkili ilişkilerimizi değerlendirdik. Fildişi Sahili bizim için çok büyük bir ortak, Afrika'nın ilk 10 ekonomisinden biri. Bugün pek çok konuyu ele aldık. Terör ile mücadelede tüm Afrika ülkelerine destek veriyoruz. Eğitim alanında birçok Fildişi Sahili’nden öğrenciye burslar veriyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu yıl içinde 1 milyar doları geçeceğine inanıyoruz. Fildişi Sahili'nde Türk yatırımlarını artırmak istiyoruz, firmalarımızı teşrif etmek istiyoruz. Camara da İstanbul'da iş insanlarımız ile görüşecekler" diye konuştu. 

'BUGÜN YA DA YARIN GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarının ardından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: 

"14 bin 800’den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Bu rakam günlük değişebiliyor. Mariupol'da 100'den fazla vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Orası ile iletişimiz çok sağlam değil. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı bize bilgileri aktardı. Buradaki vatandaşlarımızın tahliyesi ve Mariupol'daki diğer sivillerin tahliyesi konusunda 10 Mart'ta Antalya'daki görüşmede de gündeme getirmiştik ve iki tarafın yardımını istedik. Dün telefon ile sadece insani koridorun açılması için değil 10 Mart'taki yüz yüze görüşmenin takibini de her iki bakan ile yaptık. Vatandaşlarımızın bugün yine bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Lviv'den 2 otobüsün kakmasını bekliyoruz, biri Kırım Tatar Türklerini taşıyacak. Odesa'dan 1 otobüsün kalkmasını bekliyoruz. Diğer taraftan diğer soydaşlarımıza da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov beni gece yarısı aradı, Mariupol'dan tahliyeler konusunda şartlar yavaş yavaş oluşuyor, bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın camide yiyecek içecek sıkıntısı olmadığını da öğrendik. Ukrayna'da kalıcı ateşkes ve sürdürülebilir olması için bu konuda da temaslarımızı ara vermeden devam ettiriyoruz. Bu sabah Ankara'da Ukrayna müzakere heyetinden arkadaşlar ile bir araya geldik." 

Bakan Kandia Camara ise "Bu dostluk ve çalışma ziyareti. Bizleri davet ettiğiniz görüşmeden dolayı sizlere teşekkür etmek isterim, gerçekten bizim için bir olanak. Her iki ülke arasında var olan çok iyi ilişkilerden bahsetme fırsatı verdiniz. Türkiye büyük bir ülke, Fildişi Sahili kalkınması için çalışıyor, büyük bir ülke olmak istiyoruz" dedi.

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