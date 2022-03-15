Ölümle ilgili sır keşfedildi! Tüyleri diken diken eden kayıt ortaya çıktı, Elizabeth Taylor böyle dirilmiş...
Ölümle ilgili herkesin merak ettiği bir sır açıklığa kavuşuyor. Ortaya çıkan kayıt ölüm anında neler olduğuna ilişkin tüm tahminleri sil baştan değiştiriyor ve gerçeğin ardındaki sırrı ortaya koyuyor. Epilepsi hastalarından birinin ölüm anının EEG cihazındayken "tesadüfen" kayıt altına alınması, oldukça ilginç bir sonuç ortaya koydu. Bu olayın bir benzerini dünyaca ünlü Elizabeth Taylor da bir televizyon programında anlatmıştı. Geçirdiği bir ameliyat sırasında tıbbi anlamda 5 dakika ölü kalan Taylor, o anların detaylarını paylaşmıştı.
Bilim insanları, ölmekte olan bir insanın beyninin aktivitelerini ilk kez kayıt altına aldı. "Rt.com"un haberine göre, bilim insanları, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (EEG) sayesinde beyin hareketliliğini inceledi.
Bilim insanları, ölen bir insanın beyninin işlevlerinin "rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan" bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti. 87 yaşında hayatını kaybeden kişinin beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiği ortaya konulurken, bu gelişmenin ölüm anında neler yaşandığına dair perde araladığı kaydedildi.
Araştırma ekibinden Dr. Ajmal Zemmar, kişinin ölümünden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine işaret etti. Zemmar, beyin hareketliliğinin hayatın ne zaman sona erdiği ve organ bağışının zamanlamasına dair algıları değiştirebileceğine dikkati çekti.
EEG, beyin aktivitelerini ölçen ve nöbetlerin başlangıcını tespit eden önemli tekniklerden biri. Tedavi sırasında 87 yaşındaki hasta, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Bu sayede, bilim insanları, ölümü süresince yaşanan 15 dakikalık beyin aktivitesini kaydetmeyi başardılar. Buldukları şey son derece ilginçti.
HASTANIN KALBİNİN DURDUĞU ANDAKİ 30 SANİYE...
Hastanın kalbinin durduğu andaki 30 saniyeye odaklanan EEG aktivitesi, gama salınımları olarak bilinen beyin dalgalarında artış olduğu tespit edildi. Bu dalgalar, aynı zamanda meditasyon, rüya görme ve hafızadaki anıları düşünme gibi anlarda da ortaya çıkıyor.
Ölmekte olan insanlar ile ilgili olarak "hayatım film şeridi gibi geçti" düşüncesi her ne kadar tam anlamıyla ispatlanamamış olsa da bu özel çalışmanın verileri, bu fikri destekliyor gibi görünüyor. Üstelik bu çalışmanın ardından bilim insanları, beyinde kan akışı durduktan sonra bile kısa bir süre koordineli bir şekilde çalışabildiğini tespit etti.
"BİRÇOK KONUDA DÖNÜM NOKTASI"
Araştırmanın başındaki kişi olan Dr. Zemmar ve ekibi, kesin sonuçlara varmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu bulgular, yaşamın tam olarak ne zaman sona erdiği konusundaki anlayışı da kökten değiştirebileceğini söyleyen uzman, organ bağışının zamanlaması ile ilgili de önemli sorular ortaya çıkarabilir diyerek çalışmanın önemine vurgu yaptı.
Bu çalışma, sadece tek bir vaka üzerinde olması ve zaten beyni hasar almış, epilepsi nedeniyle olağandışı aktivite gösteren bir hastanın olması nedeniyle ölüm anında farklı bir kişinin beyninde aynı sonuçların ortaya çıkıp çıkmayacağı belli değil.
Dr. Zemmar, "Bu araştırmadan öğrenebileceğimiz bir şey var: Sevdiklerimizin gözleri kapalı ve bizi duymuyor gibi görünmelerine rağmen, beyinleri hayatlarında deneyimledikleri en güzel anlardan bazılarını tekrar ediyor olabilir" diyerek ölümün son anlarına dair önemli bir buluş yaptıklarını anlattı.Araştırmanın sonuçları, Yaşlanma Nörobiliminde Sınırlar dergisinde yayımlandı.
"TIBBİ ANLAMDA 5 DAKİKA ÖLÜ KALMIŞTI"
Bu olaya benzer bir biçimde daha önce dünyaca ünlü Elizabeth Taylor da deneyimini tüm dünyaya duyurmuştu. Taylor, geçirdiği bir ameliyat sırasında tıbbi anlamda 5 dakika ölü kalmıştır.
CNN'de yayınlanan Larry King Live isimli programda kendisi yaşadıklarını şöyle anlatmıştır: "Michael Todd'un (uçak kazasında kaybettiği 3. eşi) ruhuyla karşılaştım. Ben de onunla burada kalmak istediğimi söyledim, fakat o bana dünyaya geri dönmem gerektiğini ve daha vaktimin gelmediğini söyledi. Onun aşkı ve sevgisi beni tekrar yaşama döndürdü" diyerek ölüm esnasında yaşadıkları ile ilgili ilgi çekici detaylar paylaştı.Dr. Zemmar'ın ortaya koyduğu bu bilimsel çalışmayı destekler bir biçimde en çok sevilen kişiler, anlar ve rüyalara dönüş yaşandığına dair farklı tecrübeler de sıklıkla anlatıldı. (Sabah)