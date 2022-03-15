Ölümle ilgili sır keşfedildi! Tüyleri diken diken eden kayıt ortaya çıktı, Elizabeth Taylor böyle dirilmiş...

CNN'de yayınlanan Larry King Live isimli programda kendisi yaşadıklarını şöyle anlatmıştır: "Michael Todd'un (uçak kazasında kaybettiği 3. eşi) ruhuyla karşılaştım. Ben de onunla burada kalmak istediğimi söyledim, fakat o bana dünyaya geri dönmem gerektiğini ve daha vaktimin gelmediğini söyledi. Onun aşkı ve sevgisi beni tekrar yaşama döndürdü" diyerek ölüm esnasında yaşadıkları ile ilgili ilgi çekici detaylar paylaştı.Dr. Zemmar'ın ortaya koyduğu bu bilimsel çalışmayı destekler bir biçimde en çok sevilen kişiler, anlar ve rüyalara dönüş yaşandığına dair farklı tecrübeler de sıklıkla anlatıldı. (Sabah)