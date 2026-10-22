Türkiye'deki üretimin yarısını Nevşehir karşılıyor! Mısır, Azerbaycan ve Gürcistan'dan sipariş yağıyor

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Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de kentin sahip olduğu toprak özellikleri, iklimi ve tarımsal üretim kültürüyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Nevşehir denildiğinde ilk olarak Kapadokya turizminin akla geldiğini ifade eden Kök, tarımsal üretimin de en az turizm kadar önemli olduğunu vurguladı. Kentin tarımsal üretim alanlarına ilişkin bilgi veren Vali Kök, 2025 yılı verilerine göre 405 bin dekar alanda çerezlik kabak ekimi yapıldığı ve yaklaşık 47 bin ton üretimle Nevşehir'in Türkiye'de ilk sırada yer aldığını kaydetti. Kök; çerezlik kabak çekirdeğinin kent ekonomisine katkı sağlayan önemli tarımsal ürünlerden biri olduğunu belirterek, üreticilerin emeğinin ve tarımsal üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.