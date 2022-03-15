GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya'nın planı deşifre oldu! İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu
HaberlerDünya Haberleri Rusya'nın planı deşifre oldu! İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu
ABONE OL

Rusya'nın planı deşifre oldu! İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu

 İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Herson’da Kırım, Luhansk ve Donetsk’te olduğu gibi referandum yapmayı planladığı belirtildi.

15.03.2022 - 11:49 | | İNGİLTERE, (DHA)-
Rusya'nın planı deşifre oldu! İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya'nın işgali altındaki Herson, Melitopol ve Berdyansk kentlerinde birkaç gün içinde çok sayıda protesto düzenlendi. Raporlar, Rusya'nın bölgeyi Donetsk, Luhansk ve Kırım'a benzer bir ayrılıkçı cumhuriyet olarak meşrulaştırmak amacıyla Herson'da bir referandum düzenlemeyi planladığını belirtiyor. Rus güçlerinin barışçıl protestocuları dağıtmak için uyarı ateşi açtığı bildirildi” denildi.

Rusyanın planı deşifre oldu İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu

“RUSYA, MELİTOPOL’E BELEDİYE BAŞKANI ATADI”

Öte yandan açıklamada, Melitopol’de Ukraynalı belediye başkanının kaçırıldığı iddialarının ardından Rusya’nın kendi belediye başkanını atadığı ifade edilerek, “Rusya'nın, 11 Mart Cuma günü Melitopol'a kendi belediye başkanını atadığı bildiriliyor. Daha sonra, Dniprorudne Belediye Başkanı'nın da Rus güçleri tarafından kaçırıldığı bildirildi. Rusya, Ukrayna'nın siyasi kontrolünü ele almaya çalışırken, Ukrayna demokrasisini yıkmak için daha fazla girişimde bulunacak gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi.

Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri! Ukrayna'ya tarihi ziyaret: Üç başbakan Kiev'e gidiyor...
İlgili Haber
Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri! Ukrayna'ya tarihi ziyaret: Üç başbakan Kiev'e gidiyor...
Putin'in eski eşinden dikkat çeken açıklamalar! Sıra dışı teklif...
İlgili Haber
Putin'in eski eşinden dikkat çeken açıklamalar! Sıra dışı teklif...
Rus saldırısında öldürülen gazeteci Renaud'un ailesine Zelenski'den duygu yüklü mektup
İlgili Haber
Rus saldırısında öldürülen gazeteci Renaud'un ailesine Zelenski'den duygu yüklü mektup
Zelenski'yi taklit eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanue Macron alay konusu oldu!
İlgili Haber
Zelenski'yi taklit eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanue Macron alay konusu oldu!
Üçüncü ülkeler listesi! Üçüncü ülke vatandaşı nedir, Türkiye 3. ülke vatandaşı mı?
İlgili Haber
Üçüncü ülkeler listesi! Üçüncü ülke vatandaşı nedir, Türkiye 3. ülke vatandaşı mı?

 

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna'yı işgalin Rusya'ya faturası ağır oldu! Fiyatlar uçtu, ürünlere kısıtlama geldi! 'Keşke alsaydık' deyip açıkladı: Yiyecek kıtlığı...

Ukrayna'yı işgalin Rusya'ya faturası ağır oldu! Fiyatlar uçtu, ürünlere kısıtlama geldi! 'Keşke alsaydık' deyip açıkladı: Yiyecek kıtlığı...

Bakan Soylu: Türkiye ve Senegal, 1 milyar dolar konusunda hedefe yürüyor

Bakan Soylu: Türkiye ve Senegal, 1 milyar dolar konusunda hedefe yürüyor

Emniyet'ten 14 Mart'taki görüntülere ilişkin açıklama: Herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır

Emniyet'ten 14 Mart'taki görüntülere ilişkin açıklama: Herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022! Evde bakım maaşı 2022 ne kadar oldu, hangi illere yattı? Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022! Evde bakım maaşı 2022 ne kadar oldu, hangi illere yattı? Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Sıradaki Haber
Bakan Soylu: Türkiye ve Senegal, 1 milyar dolar konusunda hedefe yürüyor

Bakan Soylu: Türkiye ve Senegal, 1 milyar dolar konusunda hedefe yürüyor

Sıradaki Haber
Bakan Yanık: Kadınların sürdürülebilir çevre mücadelesinde ön saflarda

Bakan Yanık: Kadınların sürdürülebilir çevre mücadelesinde ön saflarda

Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

Sıradaki Haber