Üçüncü ülkeler listesi! Üçüncü ülke vatandaşı nedir, Türkiye 3. ülke vatandaşı mı?

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl (buğday, çavdar, arpa ve mısır), üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Üçüncü ülke vatandaşı nedir?

Üçüncü ülke vatandaşları, ne Avrupa Birliği (Europäische Union), ne Avrupa Ekonomik Alanı (Europäischer Wirtschaftsraum) üye devletlerinden birinin ne de İsviçre Devleti'nin vatandaşı olmayanlardır.

Üçüncü ülkeler listesi, Türkiye 3. ülke vatandaşı mı?

Üçüncü dünya, coğrafi olarak tüm Asya (Japonya, Rusya hariç), Ortadoğu (İsrail hariç) ve Okyanusya (Avustralya hariç), Afrika (Güney Afrika Cumhuriyeti hariç) ve kuzey yarımkürede (Avrupa, ABD ve Kanada hariç) konumlandırılabilir.

Türkiye 1. dünya ülkesidir. Bu sınıflandırma NATO üye ülkeler 1., Varşova paktı ülkeler 2., geri kalan ülkeler ise 3. dünya ülkeleri olarak adlandırılmıştır.

Afrika

Angola (1964)

Benin (1964)

Botsvana (1970)

Burkina Faso (1973)

Burundi (1964)

Cezayir (1961)

Cibuti (1983)

Çad (1964)

Kongo DC (1961)

Ekvator Ginesi (1970)

Eritre (1995)

Etiyopya (1961)

Fas (1961)

Fildişi Sahili (1973)

Gabon (1970)

Gambiya (1973)

Gana (1961)

Gine (1961)

Gine-Bissau (1976)

Güney Afrika (1994)

Kamerun (1964)

Kenya (1964)

Komorlar (1976)

Kongo Cumhuriyeti (1964)

Lesotho (1970)

Liberya (1964)

Libya (1964)

Madagaskar (1973)

Malavi (1964)

Mali (1961)

Mauritius (1973)

Mısır (1961)

Moritanya (1964)

Mozambik (1976)

Namibya (1979)

Nijer (1973)

Nijerya (1964)

Orta Afrika Cumhuriyeti (1964)

Ruanda (1970)

São Tomé ve Príncipe (1976)

Senegal (1964)

Seyşeller (1976)

Sierra Leone (1964)

Somali (1961)

Sudan (1961)

Esvatini (1970)

Tanzanya (1964)

Togo (1964)

Tunus (1961)

Uganda (1964)

Yeşil Burun Adaları (1976)

Zambiya (1964)

Zimbabve (1979)

Asya

Afganistan (1961)

Azerbaycan (2011)

Bahreyn (1973)

Bangladeş (1973)

Birleşik Arap Emirlikleri (1970)

Bhutan (1973)

Brunei (1993)

Doğu Timor (2003)

Endonezya (1961)

Filipinler (1993)

Hindistan (1961)

Irak (1961)

İran (1979)

Kamboçya (1961)

Katar (1973)

Kuveyt (1964)

Kuzey Kore (1976)

Laos (1964)

Lübnan (1961)

Maldivler (1976)

Malezya (1970)

Moğolistan (1993)

Myanmar (1961)

Nepal (1961)

Özbekistan (1993)

Pakistan (1979)

Singapur (1970)

Sri Lanka (1961)

Suriye (1964)

Suudi Arabistan (1961)

Tayland (1993)

Türkmenistan (1995)

Umman (1973)

Ürdün (1964)

Vietnam (1976)

Yemen (1961)

Avrupa

Belarus (1998)

Okyanusya

Fiji (2011)

Papua Yeni Gine (1993)

Vanuatu (1983)

Güney Amerika ve Orta Amerika

Antigua ve Barbuda (2006)

Bahamalar (1983)

Barbados (1983)

Belize (1976)

Bolivya (1979)

Şili (1973)

Kolombiya (1983)

Küba (1961)

Dominik (2006)

Dominik Cumhuriyeti (2000)

Ekvador (1983)

Grenada (1979)

Guatemala (1993)

Guyana (1970)

Haiti (2006)

Honduras (1995)

Jamaika (1970)

Nikaragua (1979)

Panama (1976)

Peru (1973)

Saint Kitts ve Nevis (2006)

Saint Lucia (1983)

Saint Vincent ve Grenadinler (2003)

Surinam (1983)

Trinidad ve Tobago (1970)

Venezuela (1989)