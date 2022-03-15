Putin'in eski eşinden dikkat çeken açıklamalar! Sıra dışı teklif...

Lyudmila Shkrebneva, Putin ve yakın çevresindeki isimlerle bir dizi röportajı içeren 2000 tarihli, "First Person" adlı biyografisinde ilişkilerine dair ilginç detayları anlattı. Shkrebneva, üç buçuk yıl süren bir ilişkinin ardından evlilik teklif ederken takındığı tavır sebebiyle Vladimir Putin’in kendisini terk edeceğini düşündüğünü söyledi. 1983 yılında evlenen ve bu ilişkiden iki çocukları olan Putin-Lyudmila çifti, birlikte geçen 30 yılın ardından 2013 yılında boşanarak evlilik hayatlarını sonlandırmıştı.

‘BANA AYRILIYORMUŞUZ GİBİ GELDİ’

Putin’in kendisine evlilik teklif ettiği günü anlatan Lyudmila Shkrebneva, “Bir akşam birlikte otururken bir anda kendi kusurlarını anlatmaya başladı. Özeleştiri yapıyordu. Bana ‘Artık nasıl biri olduğumu biliyorsun. Çok rahat biri olduğum söylenemez’ dedi. Bazen oldukça fevri hareket ettiğini hatta bunun sonucunda insanlara hakaret ettiğini söyledi” diyerek o gün yaşananları anlattı.

Putin ile birlikte geçirdiği 30 yılı ‘riskli’ olarak tanımlayan Shkrebneva, “Yaptığı öz eleştirinin ardından bana döndü ve ‘Birlikte üç buçuk yıl geçirdik. Artık kararını vermişsindir’ dedi. Ben de ‘evet, verdim’ dedim. Bu sözlerinin sonunda ayrılmak isteyeceğini düşünmüştüm. Ama o sonra bir anda, ‘Öyleyse seni seviyorum ve sana evlenme teklif ediyorum’ dedi ve benden cevap beklediğini söyledi. Bu benim için tamamen sürpriz oldu” diye anlattı.

EVLİLİKLERİ 2013 YILINDA SON BULDU

1983 yılında Putin-Lyudmila çiftinin bu evlilikten Mariya Vorontsova ve Yekaterina Tikhonova isimli iki kız çocuğu doğdu. Putin’in Devlet Başkanı olduğu 2000 yılından itibaren çiftin ilişkileri sarsılmaya başladı. Rusya'nın First Lady'si olan Lyudmila Shkrebneva, bunun getirdiği ilgiden rahatsızlık duymaya başladı.

2013 yılının Haziran ayında çift ayrılacaklarını açıkladı. Ayrıldıktan bir yıl sonra Nisan ayında resmi olarak boşandılar ve 30 yıllık evlilikleri sona erdi. Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ortak bir karardı. Birbirimizi zor görüyoruz, her birimizin kendi hayatı var" şeklinde konuştu.

Shkrebneva, 2015 yılında kendisinden 21 yaş küçük olan iş adamı Artur Ocheretny ile evlendi. Vladimir Putin’in ise hayatında biri olup olmadığı gizliliğini koruyor. New York Post'ta yer alan haberlere göre, Putin boşandıktan sonra resmi olarak evlenmemiş olsa da olimpiyat madalyası sahibi Alina Kabaeva ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi var. Bu birliktelik henüz resmi olarak doğrulanmadı ancak çiftin İsviçre’de yaşayan dört çocuğu olduğuna inanılıyor.

PUTİN’İN YÜRÜYÜŞÜNDEKİ GARİP DETAY

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin ardından her iki ülkenin liderleriyle ilgili ayrı ayrı birçok ilginç detay ortaya çıktı. Vladimir Putin'in yürüyüşünü analiz eden uzmanlar, ilginç bir ayrıntıya odaklandı. Putin, sol kolu öne doğru asimetrik bir şekilde yürüyor ve sağ kolunu hep geride tutuyor. Sürekli sol kolu önde olan Putin'in bu yürüyüşünün ardındaki sırrı çözmek isteyen Portekiz, İtalya ve Hollandalı nörologlar, Putin'in sağ elini geride tutmasının nedenini araştırdılar. Çalışmalar sonucunda iki ihtimal öne çıktı.

Analistlere göre, Putin’in yürürken sağ elini neredeyse sabit tutması ve sol elini daha fazla ileri geri hareket ettirmesi Parkinson hastalığının başlangıcı olabilir ancak Putin'in bilinen bir Parkinson rahatsızlığı yok. Beden dilinde görünür bir farkın olması Putin'le ilgili bedensel bir rahatsızlık fikrini akıllara getirmiş olsa da analistlere göre diğer ihtimal daha güçlü. British Medical Journal'de yayınlan araştırmaya göre Putin Sovyet istihbaratı KGB'de aldığı eğitim sayesinde böyle yürüyordu.

Sıkı bir silah eğitimi alan Putin'in zamanla böyle bir alışkanlık kazanmış olması muhtemeldi. Aldıkları eğitim ve yaptıkları hamleler sonucunda Putin'in bir kolunun geride olması aslında sürekli tetikte olduğunu gözler önüne serdi. Analistlerin gözlemlerine göre yürüyüş şekli olarak Putin'e benzerlik gösteren bir isim daha var. Bu isim, Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev. Medvedev de tıpkı Putin gibi sol kolu önde sağ kolu daha geride yürüyor. Ancak araştırmalar Medvedev'in Putin gibi bir KGB geçmişi olmadığı yönünde. Dolayısıyla araştırmacılara ve analistlere göre Medvedev Putin'i yalnızca taklit ediyor!

Putin'le ilgili dönem dönem gündeme gelen olaylardan biri de tartışmalı botoks iddiaları. Rus liderin yüz yapısını inceleyen doktorlara göre, Putin botoks yaptırmayı seven biri. Manchester'daki Reflect Clinic'ten Doktor Lambe'e göre, Rus liderin yüzünde botoks işlemleri oldukça görünür. 2019'da Sun Online'a konuşan Dr. Lambe Rus liderin botokslarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Süper bir üst göz kaldırma ve büyük olasılıkla bir çene kaldırma görebiliyorum, bu da ona çok daha uyanık ve daha taze bir görünüm kazandırıyor." Doktor Lambe, enjeksiyonların Putin'in duygularını hissetme yeteneğini de uyuşturduğunu iddia etti.



Rus lider Vladimir Putin'in botoks işlemi yaptırmış olabileceğiyle ilgili fikirleri Putin'in sözcüsü tamamen reddetti. Putin'in sözcüsü, incelenen fotoğraf veya görüntülerde ortamın ışığının kötü olabileceğini söyledi ve Putin'in çok yorgun olduğunu, muhtemelen yorgunken çekilmiş görüntülerinin botoks olarak algılanmış olabileceğini düşündüğünü iletti. Ancak Doktor Lambe, tüm bu cevapları güçlü bir şekilde reddederek Rus liderin botoks yaptırdığına emin olduğunu bir kez daha yineledi. Milliyet