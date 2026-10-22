Kahramanmaraş’ta sulama kanalında çürümüş erkek cesedi bulundu
22.10.2026 - 16:13Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş'ta arazide hayvanlarını otlatan bir çoban, sulama kanalı içerisinde çürümüş halde bir erkek cesedi fark etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, bulunan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
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Kahramanmaraş'ta arazide koyunlarını otlatan çoban, sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu.
Avşar Mahallesi'ndeki arazide koyunlarını otlatan Yusuf Kökçü, saat 13.30 sıralarında sulama kanalında ceset gördü. Kökçü'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemede, cesedin bir erkeğe ait ve çürümüş olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.