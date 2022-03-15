DEVA Partisi’nden Birol Aydemir istifa mı etti, neden? Birol Aydemir kimdir, nerelidir? İşte Aydemir’in biyografisi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve TÜİK eski başkanı Birol Aydemir partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydemir, aylardır DEVA Partisi’nin kuruluş ilke ve değerlerini, program ve tüzüğünü, yönetim felsefesi ve uygulamalarını tekrar gözden geçirdiğini belirtti. Aydemir, “Geldiğimiz noktada parti yönetimine ilişkin bazı uygulamaların partilerin anayasası olan tüzüğümüz çerçevesinde vücut bulan ilke ve değerlerimizle uyuşmadığını ve bu durumun parti yönetiminde dikkate değer bir rahatsızlığa yol açmadığını üzülerek müşahede ettim” dedi.

BİROL AYDEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Açıklamasında Aydemir “Ben, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de samimiyet, dürüstlük ve tutarlılığın temel alınması gerektiğine inanıyorum. Ben DEVA Partisi'nin sadece diğer partilere değil, siyasi sistem ve işleyişine de alternatif olması gerektiğini her zaman dile getirdim. Şimdiye kadar yaşanan sürecin benim söylem ve beklentilerime uygun olmadığı gibi partinin kuruluş amacına ve felsefesine de uygun olmadığını düşünüyorum. DEVA'nın parti programını yazanlardan biri olarak ancak ortak akıl ve istişareye dayanan kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatın öncelendiği bir yönetim şeklinin başarı getirebileceğine inandım." ifadelerini kullandı.

"Parti umarım liyakatın öncelendiği bir yönetim anlayışına kavuşur"

"30 yıllık meslek hayatım boyunca da bu çerçevede hareket ettim" diyen Aydemir "Sistemsel yapının tesisini ve kurumsallaşmayı savundum. Ancak, DEVA Partisi kurulduğundan bu yana, parti yönetimi ve siyaset yapma anlayışımıza bunları maalesef yeterince yansıtamadığımızı düşünüyorum. Bu ilke ve prensipler yeterince sahiplenilmeden adil bir yönetim sergileneceğine ve başarılı olunacağına inanmadığımı da ifade etmekte yarar görüyorum. Söz konusu ilke ve prensiplerin, gereğince hayata geçirilememesinin hayal kırıklığını daha fazla yaşamamak adına, 11 Mart 2022 itibarıyla DEVA Partisi'ndeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım. Umarım hem DEVA Partisi hem de ülkemiz siyasi ortamı hedeflediğimiz kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatın öncelendiği bir yönetim anlayışına kavuşur. Herkese sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Saygı sevgilerimle.” dedi.

BİROL AYDEMİR KİMDİR, HAKKINDA MERAK EDİLENLER?

İlk orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak girdi. Yüksek Lisansını Amerika Birleşik Devletlerinde University of Delaware’de 1992-1994 yılları arasında yaptı.

Devlet Planlama Teşkilatında uzmanlık daire başkanlığı yaptıktan sonra 2002 yılında müsteşar yardımcılığına atandı.

Ekim 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na kurucu başkan olarak atandı. Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK’yı birleştirip Sosyal Güvenlik Kurumunu kurduktan sonra Ekim 2008 Haziran 2009 arasında ABD Washington Büyükelçiliğinde planlama müşavirliğine atandı.

Haziran 2009 Haziran 2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar olarak görev yaptı.

Eylül 2011 Şubat 2016 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu’nda başkan olarak görev yaptıktan sonra Şubat 2016’da kendi isteğiyle emekli oldu.

2009-2016 Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 2015-2017 OECD İstatistik ve İstatistik Politikası Komitesi Yönetim Kurulu Üyelği, 2013-2015 Avrupa İstatistikçiler Konferansı (CES) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2003-2008 Petkim Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2009 Türk Telekom Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-2004 Türkiye Vagon Sanayi (TÜVESAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Birol Aydemir evli olup 2 erkek ve bir kız çocuğu sahibidir.