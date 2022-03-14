Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’u resmi törenle karşıladı.



Konuk Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’un içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Scholz'a protokol kapısına kadar eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Scholz’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.



Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Scholz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.



Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Scholz, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

TÜRKİYE'YE İLK ZİYARET

Almanya'da 16 yıl süren Angela Merkel döneminin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Olaf Scholz, Türkiye'ye ilk ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Ziyaretin öncelikli gündeminde Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler yer alırken, görüşmede iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin ilerletilmesi konusunun da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Scholz arasındaki ilk görüşme, 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Roma'da düzenlenen G20 zirvesi marjında gerçekleşti. Erdoğan, o dönem başbakanlık görevini sürdüren Merkel ve yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakereleri sürdüren Scholz ile birlikte görüşmüştü. Erdoğan, daha sonra aralık ayında göreve başlamasının ardından Scholz'u telefon görüşmesi ile tebrik etmiş, yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyunun ve stratejik bakışın hâkim olmaya devam edeceğine inandığını belirtmişti.

ANA GÜNDEM SAVAŞ

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdüren Almanya Şansölyesi Scholz, en son 12 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Scholz'un Ankara'ya yapacağı ziyaretin, hem bu kritik görüşmenin hem de geçtiğimiz hafta Antalya'da Rusya-Ukrayna dışişleri bakanlarını bir araya getiren zirvenin sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Scholz'un Ankara'yı ilk ziyaretinde ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemde olması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve bölgesel konuların tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi konusunun ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, şubatta Senegal'a yaptığı ziyaret sırasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmişti. Görüşme, Türk şirketleri tarafından yapılan Senegal Stadyumu'nun açılış töreni sırasında gerçekleşmişti. Şansölye Scholz, koltuğu Merkel'den devraldıktan sonra ilk dış ziyaretlerini AB'nin önde gelen ülkeleri ile ABD ve İsrail'e yapmıştı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Almanya Başbakanı Scholz Esenboğa Havalimanı'na inmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Scholz, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Scholz, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Çağdaş Türkiye'nin kurucusu ve Avrupalı büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e en derin saygılarımla. Şimdiki gibi zor zamanlarda Almanya ve Türkiye milletleri arasındaki çok yönlü bağlar özel bir öneme haizdir."