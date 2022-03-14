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Lviv Belediye Başkanı Sadoviy: İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle yıkım görmedik

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sadoviy 'Kazanacağımıza inanıyorum, dünya buna inanmalı' dedi. Sadoviy ülkedeki son durumu 'İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle yıkım görmedik' şeklinde özetledi.

14.03.2022 - 16:11 |
Lviv Belediye Başkanı Sadoviy: İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle yıkım görmedik

Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv kenti evlerini terk eden sivillerin sığınağı konumunda. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy CNN Türk'e konuştu. 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan Sadoviy, 'Bugün Lviv mülteciler için bir merkez haline geldi. 200 binden fazla kişiye ev sahipliği yapıyoruz ve her gün daha da fazlası geliyor' dedi.

'Yaklaşık 5 bin binaya mültecileri aldık. Tüm şehir mülteciler için birlikte çalışıyoruz' diyen Sadoviy, mültecilerin bir kısmının Lviv'de kaldığını bir kısmının ise yurtdışına çıktığını belirtti.

'AB sınırına çok yakın bir bölgede saldırı oldu. Polonyalı meslektaşlarım ile görüştüm artık daha iyi anlıyorsunuz durumumuzu dedim' diyen Sadoviy sözlerine şöyle devam etti;

'Savaşın gerçeği bu Ukrayna'nın doğusundaki meslektaşlarım ile konuştum. Buradaki Rus saldırganların nasıl şehirleri yok ettiklerini biliyoruz. Benzer bir şeyi en son ikinci dünya savaşında gördük.'

Lviv Belediye Başkanı Sadoviy: İkinci Dünya Savaşından beri böyle yıkım görmedik

'Bizim çok güçlü kararlara ihtiyacımız var. maksimum yardıma ihtiyacımız var' diyen Sadoviy 'Geçtiğimiz haftalarda yüz binden fazla Ukraynalı erkek ülkeye geri döndü onlar hazır ve bakımsızlığımızı savunacaklar bu çok güçlü bir mesaj' ifadelerini kullandı.

'Bugün Ukrayna'da dünyanın geleceği ile ilgili önemli bir karar alınıyor' diyen Sadoviy sözlerine şöyle devam etti;

'Kentte 6 binden fazla sığınağımız var ve her gün 2 ya da 3 kere vatandaşlarımız sığınaklara inmek mecburiyetimizde kalıyor. bu artık bizim hayatımızın bir parçası.'

'Dün ABD'den bir belediye başkanı ile görüştüm ve herkes çok güçlü destek mesajları verdiler' diyen Sadoviy 'Ukrayna'daki her belediye başkanının işi zor. Kentlerin sorumluluğu bizde. Yeni bir tecrübe bu ama siz de görüyorsunuz. Ben şuna inanıyorum kazanacağız.' ifadelerini kullandı

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