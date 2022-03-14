Rusya-Ukrayna savaşında son dakika! Rusya'dan flaş Çin hamlesi...

Dünyanın gözü Ukrayna-Rusya savaşında. Çatışma bölgesinde kritik gelişmeler yaşanıyor, işte saat saat gelişmeler...

RUSYA KİEV'DE YERLEŞİM YERLERİNİ VURDU

10.22: Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gece saatlerinde sivil yerleşim alanlarını vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Rusya yerleşim alanlarını de vurmaya devam ediyor. Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev’deki Obolon semtinde yine sivil yerleşim yerlerini vurmasının ardından çok katlı bir binada yangın çıktı. Konuya ilişkin Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "14 Mart sabah saatlerinde Kiev’in Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin bir ihbar aldık. Yapılan incelemeler sonucunda binaya top mermisinin düştüğü ve yangının bu sebeple çıktığı anlaşıldı. Ekiplerimiz 9 araç 35 personel ile olaya müdahale etti. 500 metrekarelik alan zarar gördü. Göçük altından 15 kişi çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan 63 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

09.51: Rusya Savunma Bakanlığı, savaş boyunca Ukrayna ordusuna ait 3 bin 920 hedefin yok edildiğini açıkladı.

09.46: Kiev şehir yönetimi kentteki Antonov uçak fabrikasının Rus güçleri tarafından bombalandığını söyledi.

09.27: Pazartesi sabahı Kiev'in kuzeybatısındaki bir konuta top mermisinin isabet etmesi sonucu iki kişinin öldüğü ve üç kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklama Ukrayna Acil Servisi'nden geldi.

24 SAATTE 100 BİN SİVİL UKRAYNA'DAN AYRILDI

08.21: Son 24 saatte 100 bin sivil Ukrayna'dan ayrıldı. BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin sayısı 2.7 milyona yükseldi.

08.15: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi gündemdeki tazeliğini korurken, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin konu hakkında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği bildirildi. Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hafta sonu Türkiye ve BAE'ye gitmesi beklenen Hayashi'nin, 2 ülkeden de üst düzey hükümet yetkilileri ile bir araya geleceği belirtildi.

07.50: ABD, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan vatandaşlarının acil şekilde kentten ayrılmalarını isteyen bir uyarı yayımladı. Kiev Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan uyarıda, Amerikalıların kara yoluyla şehirden çıkmaları istendi ve sınır kapılarının açık olduğu hatırlatıldı.

ABD'li gazeteci Brent Renaud, Pazar günü Kiev yakınlarındaki İrpin'de Rus işgalciler tarafından vurularak öldürüldü. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan diğer gazeteciler, Rus birliklerinin kendilerine doğrudan ateş açtığını söylüyor.

07.45: İngiltere, Ukrayna'ya 500 jeneratör daha göndermeye hazırlanıyor. Başbakan Boris Johnson, söz konusu enerji üreticilerin sığınaklar ve hastanelerde kullanılacağı bilgisini verdi.

07.35: Rusya, Instagram’a erişimi kesti. Bir sivil toplum kuruluşu olan ve internete uygulanan blokajları takip eden Netblocks internet sitesi, attığı tweetinde Instagram’a erişimin Rusya’daki servis sağlayıcılar tarafından kesildiğini aktardı.

Facebook’a erişim de daha önce kesilmişti, ancak Instagram ülkede daha popüler.

Cuma günü Rus hükümeti Instagram’a 14 Mart itibarıyla kısıtlama getireceğini açıklamıştı.

Rusya bu kararını Meta şirketinin kullanıcılara Rusya karşıtı mesaj atmasına izin vermesinin ardından aldı.

06.26: ABD, Rusya'nın büyük kayıplar verdikten sonra Ukrayna'yı işgalinde Çin'den silah ve yardım istediğini öne sürdü.

ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri teçhizat istemek için Çin'e dönmesinin hayli olası olduğu görüşünde.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Çin'in üst düzey diplomatı Yang Jiechi ile görüşecek olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin'i, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle kapsamlı yaptırımlardan kaçmasına yardım edilmesinin sonuçları olacağı konusunda uyaracak.

06.16: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

06.01: Rusya’dan yola çıkan üçüncü ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Mersin Limanı’na doğru yol aldı.

05.39: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü belirterek, ikili görüşmenin detaylarına değindi. Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını aktaran Price, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna halkına ve hükümetine sürekli destek sunmak adına ve Rusya'nın Ukrayna'nın kentlerine yönelik devam eden ve artan sivil ölümlerine neden olan saldırılarını kınamak adına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Blinken ve Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tercih ettiği savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları tartıştı. Blinken, Kremlin'in devam eden acımasız saldırganlığına karşı savunmada ABD'nin Ukrayna ile kararlı dayanışmasını yineledi" ifadelerini kullandı.

04.47: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce ABD Başkanı Joe Biden ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak Rusya'ya yeni yaptırımları ele aldı.

02.25: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı halka sesleniş konuşmasında, NATO’ya net mesajlar gönderdi. Zelenskiy, "Ve şimdi tekrar ediyorum. Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir" dedi.

02.10: Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya’nın yakın zamanda Odessa’ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Karadeniz’de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol’e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa’da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı. Danilov, Ukrayna askerlerinin Rus paraşütçü birliklerini karşılamak için hazır olduklarını ifade etti.

02.04: Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

00.11: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un müzakerelerin dördüncü turuna ilişkin açıklamasından hemen sonra Ukrayna tarafı da görüşmenin yarın yapılacağını ancak çevrimiçi müzakerelerin aralıksız her gün devam ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, “Tekrar söylüyorum. Video konferans üzerinden müzakereler her gün aralıksız devam ediyor. Gruplar sürekli çalışıyor. Sorunların çok oluşu fazla zaman istiyor. 14 Mart Pazartesi yeniden müzakere gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.