Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Rus istihbaratında Putin depremi...

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Rus istihbarat servisi Putin'i "Ukrayna'nın direnişinin bu denli büyük olacağına karşı" uyarmadı. Harekat hedeflendiği gibi gitmediği için Rus istihbarat servisi başkanı ve yardımcısı de ev hapsine alındı.

Ukrayna'nın büyük direnişi öngörülemedi mi? Rus istihbarat servisi bu yüzden mi görevden alındı?

İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI VE YARDIMCISI EV HAPSİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı nedeniyle Rus istihbarat servisi FSB'de deprem etkisi yaratan değişikliklere gittiği öne sürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, FSB Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Orestovich ile yardımcısı Anatoly Bolyukh, işgal sırasında Ukrayna'nın Rusya'ya karşı güçlü direniş gösterebileceği konusunda uyarıda bulunmadı. Ve bu yüzden de harekat hedeflendiği gibi gitmedi. Başkan ve yardımcısı da bu gerekçeyle tutuklanarak ev hapsine alındı. Daily Mail, iki yöneticinin Ukrayna'da kullanılmak üzere ayrılan fondan zimmetlerine para geçirmiş olabileceklerini de yazdı.

İSTİHBARAT PUTİN'İ DİRENİŞE KARŞI UYARMADI MI?

Haberde, FSB'nin Putin'e Ukrayna'nın işgal edilmesi halinde fazla direnişle karşılaşmayacağı, halkın liderlerinden kurtulmak istediği yönünde bilgi verdiği kaydedildi.

Putin'in işgalden önce Rus kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun yalnızca küçük bir direnişiyle karşılaşacağını ve Ukraynalıların kendilerinin liderlerinden kurtulmaya hevesli olduklarını garanti eden istihbarat için teşkilatı suçladığı söyleniyor. Güvenlik servisinin Putin'e ukrayna'nın zayıf olduğunu, Neo-Nazi gruplarla dolu olduğunu ve saldırıya uğrarsa kolayca pes edeceğini gösteren istihbarat verdiği iddia edildi.