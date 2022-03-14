F-35 uçakları için Almanya'dan flaş karar!

Alman hükümetinden kaynaklar, Berlin yönetiminin F-35 savaş uçakları almak için prensipte anlaştığını duyurdu. Almanya'da hükümet, Alman Hava Kuvvetleri'ni yeniden donatmak için F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. Tornado jetleri, olası çatışma durumlarına karşı Almanya'daki ABD’nin nükleer bombalarını taşıma özelliğine sahipti. Ancak 1980’lerden beri kullanılan Tornado filosunun 2025-2030 yılları arasında kademeli olarak yenilenmesi planlanıyordu.