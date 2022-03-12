Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa'nın en güçlü ülkesi silahlanıyor! Dudak uçuklatan rakamlar...

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özgürk, "Almanya, İkinci Dünya Savaşından sonra savunma sanayii ve silahlanma konusunda hem anayasası itibariyle hem de İkinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan uluslararası anlaşmaların gereği olarak ya da ikinci dünya savaşından sonra kurulan uluslararası düzenin bir sonucu olarak daha pasif bir ülkeydi." dedi. Almanya'nın savaşlardaki yıkıcı tavrı Avrupa'da acılara neden oldu. Savaşla yerle bir olan Avrupa, dünya siyasetindeki öncü rolünü de kaybetti.