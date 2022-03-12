Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa'nın en güçlü ülkesi silahlanıyor! Dudak uçuklatan rakamlar...
Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş Avrupa'da taşları yerinden oynatmaya devam ediyor. Ekonomik büyüklük olarak Avrupa'nın en büyük ülkesi konumundaki Almanya silahlanma kararı aldı. Ülkenin bu silahlara ayırdığı bütçe ise oldukça yüksek...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özgürk, "Almanya, İkinci Dünya Savaşından sonra savunma sanayii ve silahlanma konusunda hem anayasası itibariyle hem de İkinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan uluslararası anlaşmaların gereği olarak ya da ikinci dünya savaşından sonra kurulan uluslararası düzenin bir sonucu olarak daha pasif bir ülkeydi." dedi. Almanya'nın savaşlardaki yıkıcı tavrı Avrupa'da acılara neden oldu. Savaşla yerle bir olan Avrupa, dünya siyasetindeki öncü rolünü de kaybetti.
ORDUNUN TEKNOLOJİK YENİLENMEYE İHTİYACI VAR
Almanya, Avrupa'da büyük silahlı güçler sıralamasında dördüncü. İngiltere, Fransa ve İtalya ise başı çekiyor. Ancak Alman ordusunun teknolojik yenilenmeye ihtiyacı var. Son yılların raporlarına bakıldığında devasa bir enkaz görüldüğünü ifade eden SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe, "Kara kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde doğru dürüst ellerinde bulunan araçlar, silah sistemlerinin yüzde 60, 70'i civarında işlevsiz halde olduğu tespit edilmekte. Yeterince helikopter olmadığından farklı yerlerden helikopter kiralıyor ve orada uçuş eğitimi alıyorlar. Yani Almanya'nın gerçekten devasa bir sıkıntısı var." dedi.
100 MİLYAR EUROLUK FON
Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına ihtimal vermedi. Ta ki 24 Şubat'a kadar. Saldırı ile Federal Hükumet de Berlin Duvarı'nın yıkılışından bu yana en keskin politika değişikliğine gitti. Üstelik bununla da sınırlı kalınmadı. Her yıl savunmaya ayrılacak miktar gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 2'nin üzerine çıkacak. Almanya'da silahlanmadan enerji politikalarına kadar tabular yıkıldı. Siyasetin gündemi savaş ve ordu stratejileri oldu. Kapsamlı reformlar, milyarlarca euroluk yeni silah alımlarını öngörüyor. Almanya'nın savaş karşıtı politikası Şubat 2022'de son buldu. Başbakan Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar euroluk özel bir fon kurduklarını, fonları gerekli yatırımlar ve silahlanma projeleri için kullanacaklarını söyledi.
HERON'LARIN SATIN ALIM SÜRECİ HIZLANDIRILACAK
Alman hükumeti, Amerika Birleşik Devletlerinden F-35 savaş uçaklarının alınması seçeneğini masada tutuyor.
Öte yandan yeni jenerasyon savaş uçaklarının Avrupalı partnerlerle üretilmesi de gündemde. Avrupa'nın İnsansız Hava Aracı projesi Eurodrone anlaşmaları da önemli başlıklar arasında. İsrail yapımı silahlı insansız hava aracı Heron'ların satın alım süreci hızlandırılacak.
BORÇLANMA GEREKEBİLİR
Bu silahlanma Berlin'e pahalıya mal olacak. Bütçe sınırlarını aşan harcamalar için Almanya'nın borçlanması gerekebilir. Öte yandan Almanya Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle uğrayacağı zararları da göğüslemek zorunda kalacak.