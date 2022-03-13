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Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 14 Mart'ta Türkiye'ye gelecek.

13.03.2022 - 20:21 |
Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 14 Mart 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Şansölye Olaf Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmî ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Temaslarda ikili ilişkilerin yanısıra, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

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