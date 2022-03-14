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Rus ordusu Ukrayna'da şoke oldu! İşte Rusya'nın 'ölü asker' oyunu...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken Özgür Avrupa Radyosu'ndan (RFE) çok konuşulacak bir iddia geldi. RFE, savaşta ölen Rus askerlerinin Belarus'ta tutulduğunu ve buradaki doktorlara gizlilik anlaşmaları imzalatıldığını öne sürdü.

14.03.2022 - 08:27 |
Rus ordusu Ukrayna'da şoke oldu! İşte Rusya'nın 'ölü asker' oyunu...

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu karşılaştığı direnç karşısında şaşkına döndü. Kısa sürede ülkede kontrolü eline almayı planlayan Rusya, savaşta ağır kayıplar vermeye başladı. Bölgede kanlı savaş sürerken ölü Rus askerlerinin cansız bedenleri Belarus'taki hastanelerde tutuluyor.

İddia Özgür Avrupa Radyosu'na (RFE) ait. RFE'ye göre, bu hastanelerde göre alan doktorlar ve diğer sağlık personeli ile gizlilik anlaşmaları imzalandı ve gördüklerini anlatmaları durumunda işlerini kaybedecekleri söylendi.

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RFE'nin konuştuğu bir görgü tanığı şunları söyledi;

'Ceset sayısı inanılmaz derecede fazlaydı. Mozyt istasyonundaki insanlar trene bindirilen cesetlerin sayısı karşısında şoke oldular.'

Rus ordusu Ukraynada şoke oldu İşte Rusyanın ölü asker oyunu...

RFE'nin haberinden sonra askeri kamyonlar ile ölü Rus askerinin taşındığı bir video sosyal medyada yer aldı. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine dair kesin bir bilgi ise bulunmuyor.

Rusya'nın bu yöntemi ölü sayısını bir süreliğine de olsa düşük tutmak için uyguladığı öne sürülüyor.

Daha önce Ukraynalı yetkililerin de benzer iddiaları olmuş ancak, bu iddiaları kanıtlayacak yeterli delil sunulamamıştı.

Rus ordusu Ukraynada şoke oldu İşte Rusyanın ölü asker oyunu...

'RUS ORDUSU ŞAŞKINA DÖNDÜ'
Batı istihbaratı, Putin'in ordusunun direnişin gücü karşısında şaşkına döndüğünü söylüyor.

Eski İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanı Edward Stringer, Sky News'e işgalciler için işlerin 'çok kötü' gittiğini söyledi.

Stringer, açıklamasında 'Üç generaliniz öldürüldüyse ve sadece 500 asker kaybettiğinizi iddia ediyorsanız, böyle bir şey mümkün değil' ifadelerine yer verdi.

ABD istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Burns geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'daki kayıplarını açıklamıştı.

Burns işgal girişiminin 13. gününde, Rusya'nın askeri zayiatın 2 ila 4 bin arasında olduğunu belirtmişti.

Ukrayna'ya göre ise bu sayı 10 binin üzerinde.

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