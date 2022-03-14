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DünyaZelenskiy: Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek
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Zelenskiy: Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya saldırılarına karşı NATO’yu uyararak, “Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek” dedi

14.03.2022 - 16:02 | | KİEV (İHA)
Zelenskiy: Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş 19 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşimleri de hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’ya ve Avrupa Birliği’ne (AB) seslenerek Ukrayna hava sahasının kapatılmasını istedi. Zelenskiy, “Geçtiğimiz sene NATO liderlerini uyarmıştım. Rusya’ya karşı ciddi yaptırımlar uygulanmazsa savaşın başlayacağını söylemiştim. Ben haklı çıktım. Şimdi tekrar söylüyorum. Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek. Artık an meselesi” ifadelerini kullandı.

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