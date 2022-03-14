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Rusya, Kramatorsk’ta sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü

Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk Bölgesi’nde bulunan Kramatorsk’da sivil yerleşimleri bombalamasının ardından 2 sivil hayatını kaybetti.

14.03.2022 - 15:00 | | KİEV (İHA)
Rusya, Kramatorsk’ta sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü

Rusya’nın Ukrayna’da sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor. Ukrayna’nın doğusunda Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk bölgesinde de sivil yerleşimlerin vurulmasının ardından Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandır Gonçarenko kayıplara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gonçarenko, ilk belirlemelere göre 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, “Camlarınızı bantlayın. Kramatorsk’a saldırıdan önce bantlanan camlar bombanın oluşturduğu şok dalgasına dayandı ve parçalanmadı. Yaz aylarında değiliz soğukta oturmak zorunda kalırsınız. Oluşan hasarları onarmak için çalışıyoruz. Ancak tüm şehirdeki hasarı onaracak ekipmanımız yok. Bantlanmamış ve parçalanmış camları kendi imkanlarınızla onarın. İzole bant, koli bandı ya da kumaşla neyle yaparsanız acil olarak yapın” ifadelerini kullandı.

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