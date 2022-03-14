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Rusya ve Ukrayna heyetleri 4’üncü kez bir araya geldi

Rusya ve Ukrayna heyetleri, bugün müzakerelerin 4’üncü turu için online olarak bir araya geldi.

14.03.2022 - 16:08 | | MİNSK (İHA)
Rusya ve Ukrayna heyetleri 4’üncü kez bir araya geldi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 19’uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak bugün online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü turuna ilişkin açıklama yaptı. Her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirten Podolyak, “İletişim sağlanıyor ama çok zor. Anlaşmazlık siyasi sistemlerin çok farklı olmasından kaynaklanıyor” dedi.

Podolyak müzakerelere ilişkin sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, görüşmelerde heyetlerin ateşkesin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve Ukrayna’nın güvenlik garantilerine odaklanacağını söylemişti.

 

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