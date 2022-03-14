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Harkov’da Rus saldırısı: 11 ölü

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda bulunan Harkov’da sivil yerleşimleri vurmasının ardından 11 çocuğun hayatını kaybettiği, 40’tan fazla sivilin de yaralandığı açıklandı

14.03.2022 - 16:26 | | KİEV (İHA)
Harkov’da Rus saldırısı: 11 ölü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, sivil can kayıpları da artmaya devam ediyor. Rusya’nın bugün vurduğu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkov’da çok katlı binalar bombalandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalelerinin ardından enkaz altında kalan siviller çıkartıldı. İlk belirmelere göre 11 çocuk hayatını kaybetti, 40’tan fazla sivil ise yaralandı.

Bölgede bulunan 50'den fazla eğitim kurumu da zarar gördü.

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