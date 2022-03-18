1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan. "Çanakkale Köprüsü'nden otomobil geçiş fiyatı 200 lira olarak belirledik. 1 hafta geçişler ücretsiz olacak." dedi.
• 18 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:
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