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Siyaset1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
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1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan. "Çanakkale Köprüsü'nden otomobil geçiş fiyatı 200 lira olarak belirledik. 1 hafta geçişler ücretsiz olacak." dedi.

• 18 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:
11915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
21915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
31915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
41915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
51915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
61915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
71915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
81915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
91915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
101915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
111915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
121915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
131915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
141915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
151915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
161915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
171915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
181915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
191915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
201915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
211915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...
221915 Çanakkale Köprüsü açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı: Bir hafta ücretsiz olacak...

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