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    OtomobilYerli araba Togg'dan heyecanlandıran görüntüler! Bakan Nebati ile Varank direksiyona geçti
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    Yerli araba Togg'dan heyecanlandıran görüntüler! Bakan Nebati ile Varank direksiyona geçti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg’un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı.

    06.04.2022 - 11:04 | | İHA
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg’un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi. İki bakan, TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg heyeti ile yaptıkları toplantı sonrası inşaatta incelemelerde bulundu. Yetkililer, bin 491 personelin çalıştığı Togg’un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76’sının tamamladığı ve test pistinde de sona yaklaşıldığı bilgisini verdi.

    İncelemelerinin ardından iki bakan, Togg’un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg’un koltuğuna oturan Bakan Nebati, “Türkiye’de, Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan ToggSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu” dedi.

    Yerli araba Toggdan heyecanlandıran görüntüler Bakan Nebati ile Varank direksiyona geçti

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati’ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ile Atilla Ödünç de eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı. Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için “Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor” esprisini yaptı. Bakan Nebati’nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, “Harika, çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah” oldu.

    Yerli araba Toggdan heyecanlandıran görüntüler Bakan Nebati ile Varank direksiyona geçti

    Daha sonra Bakan Varank, Togg CEO’su Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu. Togg’un arka koltuğunda Bakan Varank’ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci de yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank’ın test sürüşüne eşlik etti. Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, “Dışardan da, içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor. Son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye’den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, bunun baştan sona Türkiye’den çıkmış olması çok değerli bir iş gerçekten. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak” dedi.

    Yerli araba Toggdan heyecanlandıran görüntüler Bakan Nebati ile Varank direksiyona geçti

    Varank’ın sürüş sonrası ilk değerlendirmesi ise, “Uçtuk gerçekten. İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum yani bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici” oldu.

    Yerli araba Toggdan heyecanlandıran görüntüler Bakan Nebati ile Varank direksiyona geçti

    Mobilite ekosisteminin çok hızlı dönüştüğünü ifade eden Varank, “Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye'nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. Biz Togg’la birlikte Türkiye'deki özellikle tedarikçileri, yan sanayiyi, bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici” dedi.

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