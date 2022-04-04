Elektrikli Rolls-Royce’un testleri başladı!

Markanın ilk elektrikli aracı İsveç’in Arjeplog yerleşiminde eksi 40C sıcaklıkta yarım milyon kilometreden fazla yol kat etti. Spectre 400 yılı aşkın kullanımı simüle eden küresel test programının %25'ini tamamlamış oldu. Spectre, şimdiye kadarki en bağlantılı Rolls-Royce olma özelliğini taşıyor.



23 inç tekerlek olacak



Mühendislerin mevcut Rolls-Royce ürünlerinde yaklaşık 2 kilometre olan kablo uzunluğunu Spectre'de 7 kilometreye çıkarmasını ve 25 kat daha fazla algoritma yazmasını gerektiriyor. Markanın tasarımcıları Phantom Coupe’nin ve Rolls-Royce'un geçmişindeki diğer büyük coupe'lerin boyutlarını ve duygusallığını göz önünde bulundurdu.

Otomobil 1926'dan beri 23 inçlik tekerleklerle donatılmış ilk coupe olacak. Kış testi aşamasının tamamlanmasıyla Spectre, küresel test programına devam edecek. Electric Super Coupe’nin, markanın mühendislerinin 2023'ün dördüncü çeyreğindeki ilk müşteri teslimatlarından önce bu taahhüdü tamamlaması için yaklaşık 2 milyon km'yi tamamlaması gerekiyor.