Araba alacak herkesi ilgilendiren uyarı! 'Fiyat düşecek' deyip duyurdu: İkinci el araba...

TÜİK verilerine göre ikinci el pazarında Türkiye’de 2021 yıl toplamında 7 milyon 651 bin 810 adet araç satıldı. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında 2021 yılında satışlarda yüzde 6 düşüş gerçekleşti. 2020 yılı ise 2.el pazarı rakam 8.1 milyon adetti. Sektörde alım gücündeki daralmayla birlikte son 6 aydır yaşanan düşüş 2022’nin ilk 3 ayında da sürüyor. 2022 yılının ilk çeyrek satışları 1 milyon 64 bin oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,9 daralma yaşandı.

DÖVİZDEKİ HAREKET BELİRLEYİCİ

Uzmanlar 2.el araç ticaretinde ertelenen bir talep olduğunu belirterek bu talebin alıma döneceğini öngörmekte. 2.el araç ticaretinde en önemli faktörün dövizdeki hareket olduğunu vurgulayan VavaCars Pazarlama Başkanı Alper Karaer, “Döviz kurunda hareketlenmenin durulması ve sıfır araçlardaki tedarik sorunlarının kısa vadede devam etmesi ile ikinci el araçta yakın zamanda bir fiyat düşüşü gerçekleşmeyeceğini öngörüyoruz” dedi.

ÇALINTI ARAÇ TEHLİKESİ

İkinci el araç satın alırken en önemli konu güven unsuru olarak öne çıkıyor. Alper Karaer tüketicilere şunları öneriyor:

“Aracın çalıntı olup olmaması ilk dikkat edilmesi gereken konu olarak öne çıkıyor. Kesinlikle tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerle araç alım-satımı yapmamak gerekiyor. Özellikle güvenliğiniz için kurumsal yerlerin tercih edilmesi çok önemli. Alım öncesi aracın hasarlı olup olmadığının da mutlaka resmi kayıtlar üzerinden kontrol edilmesini gerekiyor. Otomobilin motor, kaput, tavan, fren, rot balans kontrolleri, kaza geçmişi ve cezaları gibi kontrol edilmesi gereken birçok farklı nokta daha bulunuyor. Bunlar için mutlaka resmi kaynaklardan ilerlenmeli.”

2.ELDE SIFIR GARANTİSİ

Tüketicinin plakayı yazıp 5664'e gönderdiğinde aracın kazaya karışıp karışmadığını öğrenebildiğini vurgulayan Karaer, ”Kaza yaptıysa kaza tarihini ve hasar tutarını öğrenmek mümkün. Ancak hasar kaydı olmasa bile ekspertiz ve detaylı bir muayene ile kayda geçmemiş hasarlar tespit edilmeli” diye konuştu. Firmalarının 2. el el araçlara maksimum kapsamlı garanti uygulamasına başladıklarına dikkat çeken Karaer garanti kapsamın 12 ay/25 bin km olduğunu, tüketicilerin ek ücret ödemeden bu hizmete dahil olduklarını vurguladı. Aracın garanti kapsamındaki onarımlarının uzman teknisyenlerce yapıldığına dikkat çeken Karaer bu garantinin, yasal minimum gerekliliğin ötesinde, sıfır bir araca sunulan distribütör garantisi ile aynı kapsamda olduğuna dikkat çekti.