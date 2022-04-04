Fiat Egea artık hibrit ve otomatik!

2015 yılında üretimine başlanan Egea model ailesinin hibrit motorlu versiyonları Türkiye’de satışa sunuldu. Egea Hybrid Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde 509.9 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Dizel otomatik versiyon ise 469.9 bin TL’den başlıyor. FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç 2022’ye yeniliklerle başladıklarını hatırlatarak şunları söyledi:



“Ocak ayında Cross Wagon’u tüketiciyle buluşturduk. 1.6 Multijet II 130 HP’lik Dizel otomatik şanzımanlı Egea versiyonları da tüm gövde tiplerinde mart ayında devreye girdi.Türkiye pazarında Fiat markasının hibrit motorlu ürünlerinin satışına geçen yıl 500 ve Panda ile başlamıştık. Egea Hybrid ile ileriye doğru bir adım daha atıyoruz.Egea, sahip olduğu 48V hibrit teknolojisi sayesinde, çevreci yaklaşımı, ve yakıt tüketiminde sunduğu avantajın yanı sıra keyifli sürüş dinamiğiyle de öne çıkacak”





130 beygirlik hibrit



Egea Hybrid, performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid’de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Egea Hybrid, yeni güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, %100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor.





Yakıt tasarrufu ön planda



Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da FIAT markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Hybrid, 0-100 km hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlıyor. Şehir içi kullanımda 100 km.de 5,0 lt’lik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP çevriminin yüzde 47’sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilemesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde yüzde 62’ye kadar çıkabiliyor.



İhracat pazarları büyüyecek



Hibrit versiyonla Egea’nın ihraç pazarının da büyüyeceğini anlatan Aytaç iç pazarda otomatik şanzımanla birlikte satışların yüzde 5-10 artmasını öngördüklerini vurguladı. Toplam pazarın 750 bin adetlerde oluşmasını öngördüklerini belirten Aytaç pazar payı hedeflerinin yüzde 15’ın üzerinde olduğunu kaydetti.