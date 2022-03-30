BMW i4 ve 2 Serisi Active Tourer Türkiye'de!

Nisan ayı itibarıyla Yeni BMW i4 eDrive40 1.892.900 TL’den, Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer ise 948.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Elektrifikasyon dönüşümünün önemli öncülerinden biri olduklarını ve bu alandaki tecrübeleriyle elektromobiliteyi yaygınlaştırmaya odaklandıklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "2013 yılında Türkiye’ye getirdiğimiz BMW i3 ile başlayan elektrikli mobilite yolcuğumuzda, ilerleyen yıllarda temsil ettiğimiz markalarımızın tamamen elektrikli ve hibrit modellerini dünya ile aynı anda müşterilerimizle buluşturduk” dedi.



Pazar büyüyecek



2021 yılında da otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizine rağmen BMW Group'un rekor sayıda araç teslimatı gerçekleştirdiğini ve toplam teslimat içindeki elektrikli araç payının yüzde 13 artış gösterdiğini vurgulayan Tiftik, "Son yıllarda etkisini gittikçe artıran iklim ve çevre bilinci toplumun bu alandaki duyarlılığının da artmasını sağlıyor. Birçok ülkenin uyguladığı yeni emisyon kuralları ile otomotiv endüstrisinin tüm oyuncuları ürün gamlarını tamamen elektrikli yeni modellerle genişletiyor. Böylelikle her geçen yıl toplam otomotiv pazarında rekor satış adetlerine tanıklık ettiğimiz elektrikli otomobil pazarını Türkiye’de de büyütmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede tamamen elektrikli ürün ailesine eklediğimiz yeni modellerle öncü rolümüzü daha da güçlendireceğiz.” dedi.





Yeni BMW i4 eDrive40



Yeni BMW i4, Türkiye yollarıyla buluşmaya hazır. Yüksek voltajlı batarya ünitesini ön ve arka akslar arasına yerleştirerek alçak bir ağırlık merkezi oluşturan Yeni BMW i4, markanın efsanevi sürüş keyfini ve üstün performansını tamamen elektrikli modelinde de mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Yeni BMW i4 eDrive40 modeli arkadan çekişli sürüş özelliğini kullanıcısına sunarken, 340 bg güç ve 430 Nm tork üreten elektrik motoru, otomobili 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW i4 eDrive40, WLTP normlarına göre tam dolu batarya kapasitesiyle 590 km yol kat edebiliyor. Yeni BMW i4 eDrive40, kolay yükleme imkânı sunan geniş bagaj kapağı gibi pratik özelliklerini, dört kapılı bir otomobilin konforu ve markanın coupé modellerinin sportifliğiyle birleştiriyor. 470 litre boyutundaki bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1290 litreye kadar çıkıyor.





10 dakikalık şarj ile 164 km menzil



Yeni BMW i4 eDrive40, 11kW gücündeki AC şarj ile 8.5 saatten kısa bir sürede tam dolu batarya kapasitesine erişebiliyor. Yeni BMW i4 eDrive40, 200 kW’a kadar çıkabilen DC şarj istasyonunda ise 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 164 km menzil sunuyor.Tamamen elektrikli Yeni BMW i4 eDrive40, 200 kW'a kadar çıkabilen DC şarj istasyonlarında 31 dakikalık sürede yüzde 10'dan yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.



BMW 2 Serisi Active Tourer



Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, 13 santimetreye kadar öne kayabilen arka koltukları ve 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuk sırtlıkları sayesinde kullanıcılar için çok amaçlı bir yük bölmesi haline geliyor. Active Tourer’ın mild hybrid teknolojisi ile frenleme veya sürüş esnasında otomobilin kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülerek bataryada depolanabiliyor. Bu güç, otomobilin elektrik sistemlerinde kullanılarak motorun performans ve verimliliğini arttırıyor. Böylelikle daha düşük emisyon ve yakıt tüketimi elde edilirken ek olarak 19 bg güç ve 55 Nm'lik tork sağlanıyor. 1.5 Litre hacminde benzinli BMW Twinpower Turbo motoru ile birlikte kombine olarak 170 bg güç üreten Yeni BMW 220i Active Tourer, verimli olduğu kadar performansı yüksek bir sürüş de sunuyor.