Otomobil satışlarında yeni dönem! Yüzde 18'e çıkarıldı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Müjdeleri peş peşe sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den 8 indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinde KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz." dedi. Otomobil satışında yeni dönemi de duyuran Erdoğan şunları söyledi: "Küresel ve bölgesel krizler karşısında ülkemizi güçlü tutmanın mücadelesini verirken tüm kesimleri koruyacak idari reformları da yapıyoruz. İlk etapta gıda ürünlerinde KDV tutarını %8'den %1'e düşürmüştük. Bu indirim 14 Şubat'tan itibaren et, süt yumurta tahıl gibi birçok üründe uygulanmaya başlanmıştır. Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini %18'den %8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV %8 olarak belirliyoruz. Halen 1. sınıf işletme 3 yıldız ve üzeri gibi otellerde yapılmakta olan %KDV oranını %8'e indirmiş oluyoruz. Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metre kareyi aşmayan yerlerde KDV oranı %8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metre karesi için %8, aşan kısmı için %18 KDV uygulanacaktır. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metre kareye kadar %1, aşan kısmı için ise %18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazilerin KDV oranını %8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.

Bir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alan ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar, yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemlerini yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV'sini %18'Den %8'e indiriyoruz. Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV'yi %1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi %8'e indiriyoruz. Gönüllülük esasına dayalı, tam tevkifat uygulamasıyla bu konuda sorumluluk endişesi yaşayan mükelleflerin sorunlarını kökten çözüyoruz, ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara kazandırılan konut, işyerlerindeki istisna süresini 1 yıldan 3 yıla çıkartıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Oto galerilerinin araç alım satımından elde ettikleri ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.