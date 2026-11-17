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Tercan İlçe Devlet Hastanesinin enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi onaylandı.

Hastane yerleşkesinde kurulması planlanan arazi tipi santralin, her biri 620 watt gücünde 452 güneş panelinden oluşacağı bildirildi.

Proje kapsamında santralin yıllık 433 bin 573 kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu üretim miktarının hastanenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşılaması bekleniyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle hastanenin elektrik giderlerinin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.