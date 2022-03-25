Nissan'dan elektrikli atak!

Binek otomobiller için içten yanmalı motor gamına Euro 7 için ilave yatırım ve geliştirme yapmama kararı almasının ardından Nissan, %100 içten yanmalı motorla çalışan yeni binek otomobilleri 2023'ten itibaren Avrupa'da piyasaya sürmeyecek. Bu kararın ardından Nissan, 2030’a kadar %100'e ulaşma hedefiyle, Avrupa’daki ürün gamını 2026 faaliyet yılına kadar %75 oranında elektriklendirmiş olmayı öngörüyor. Nissan Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Guillaume Cartier, "Nissan, Avrupa pazarının başı çektiği elektrikli bir geleceğe doğru ilerliyor. Ambition 2030 ile yönümüzü belirledik ve yeni elektrikli ürün yelpazemizle sürdürülebilir bir geleceğe giden yolun önünü açıyoruz." dedi.



Elektrik için ürün yelpazesi



Elektrikli ürün gamı için çalışan Nissan, Qashqai ve X-Trail'in e-POWER güç aktarma teknolojisine sahip versiyonları ve %100 elektrikli Ariya'nın lansmanı ile Nissan müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için farklı düzeylerde elektrifikasyon sunacak. Dünyanın ilk crossover modeli olarak kendi mirasını taşıyan yeni Qashqai, Nissan'ın benzersiz e-POWER güç aktarma teknolojisi ile crossover sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Tamamen Nissan tarafından geliştirilen bu sistem, şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli aracın benzersiz sürüş keyfini ve heyecanını sunuyor. %100 elektrikle çalışan ve tekerlekleri tahrik eden motor, sürüşün ilk anından itibaren yüksek tork ve hızlanma için gerekli gücü sağlarken, optimum devir aralığında çalışarak jeneratör görevi gören bir içten yanmalı motor da, araç hareket halindeyken bataryayı şarj ediyor. Üstün uyum ve verimlilikle çalışan e-Power sistemi maksimum elektrikli sürüş deneyimi sunuyor.