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    Ferrari GT yarışları için yeni araç üretiyor!

    Ferrari GT3 pistlere çıkmak için hazırlanıyor.

    23.03.2022 - 15:50 |
    Ferrari GT yarışları için yeni araç üretiyor!

    Ferrari, GT yarışlarındaki geleceğini temsil eden 296 GT3’ün çizimlerini paylaştı. 296 GTB modelinin temelleri üzerinde şekillenen GT3, pist ve performans gereksinimlerine göre yeniden tanımlanarak Evo 2020 konfigürasyonlarında gerçekleşen ilk yarıştan günümüze 770 kez start alıp, 429 galibiyet ile 107 şampiyonluk kazanan 488 GT3 modelinin mirasını devralıyor.

    Yarışlar 2023'te

    Ferrari, yeni GT3'ü önümüzdeki aylarda pistte geliştirmeye başlayacak. Ferrari’nin GT yarış dünyasındaki geleceği, 296 GTB modelinin temelleri üzerine şekillendiriliyor ve marka pist- performans gereksinimlerine göre yeniden tanımladığı 296 GT3'e hayat veriyor. 488 GT3 modelinin zaferlerle dolu mirasını devralmaya hazırlanan GT3, aynı zamanda Ferrari mühendisleri için yeni bir form yaratmak için uzun soluklu bir deneyim ve teknik çözümleri temsil ediyor.

    Ferrari GT yarışları için yeni araç üretiyor

     

    296 GT3'ün yarış versiyonunun aerodinamik ve karakteristik unsurlarını ortadan kaldıran tasarımı, konseptinden itibaren 1963 250 LM gibi otomobillerden ilham alan seri üretim modelle bağını koruyor. 2023'te yapılması planlanan ilk yarış göz önüne alındığında, yeni GT3'ü önümüzdeki aylarda pistte geliştirmeye başlayacak.

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