Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.173-0.09EURO16.340.06USD14.82-0.03ALTIN919.31-0.39
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    OtomobilAraba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Araba fiyatları değişti! İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...
    HaberlerOtomobil Haberleri Araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Araba fiyatları değişti! İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...
    ABONE OL

    Araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Araba fiyatları değişti! İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

    Araba almak isteyenler için güzel haber geldi, 2022 yılında satılan en ucuz sıfır arabalar belli oldu. Liste ortaya çıktı, 500 bin TL'ye kadar olan modeller tek tek belirlendi. Mart ayında 50 bin TL'lere varan zamlarla birlikte fiyatlar da güncellendi. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model arabalar...

    • 22 Mart 2022 - 13:38 • Son Güncelleme:
    • 22 Mart 2022 - 13:38 • Son Güncelleme:
    1Araba almak isteyenleri ilgilendiriyor Araba fiyatları değişti İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

    Araba markaları, sıfır araba alacaklar için internet sitelerinde güncel fiyat listelerine yer verdi. Son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri tek tek belli oldu. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

    2VOLKSWAGEN

    VOLKSWAGEN

    Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

    Liste fiyatı 371,300 TL

    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

    Fiyatı 430,600 TL

    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

    3VOLKSWAGEN

    VOLKSWAGEN

    Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

    Fiyatı: 448,300 TL

    4VOLKSWAGEN

    VOLKSWAGEN

    Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model

    Fiyat 398,900 TL

    5SEAT

    SEAT

    IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

    Liste fiyatı: 332.000 TL

    Kampanyalı Fiyatı: 320.000 TL

    1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

    Liste fiyatı 447.000 TL

    6SEAT

    SEAT

    ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

    Fiyatı 489.000 TL

    7SKODA

    SKODA

    Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 379.900 TL

    1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 427.400 TL

    1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 459.900 TL

    8SKODA

    SKODA

    Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

    Liste Fiyatı 496.400 TL TL

    9CİTROEN

    CİTROEN

    C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

    Fiyatı: 340.000 TL

    1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

    Fiyatı: 454.500 TL

    1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 465.000 TL

    10CİTROEN

    CİTROEN

    C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

    Fiyatı: 491.500 TL

    1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 491.500 TL

    11CİTROEN

    CİTROEN

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

    Fiyatı: 455.000 TL

    Kampanyalı Fiyatı: 397.000 TL

    CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

    Fiyatı: 471.500 TL

    12DACİA

    DACİA

    Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

    Fiyatı 382.900 TL

    SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

    Fiyatı 382.900 TL

    Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 403.000 TL

    13DACİA

    DACİA

    Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 394.900 TL

    Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 433.000 TL

    Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 449.900 TL

    Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 479.900 TL

    Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 476.900 TL

    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 484.900 TL

    14FIAT

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

    Fiyatı: 285.900 TL

    Kampanyalı Fiyatı: 265.900 TL

    1.4 Fire 95 HPEasy Plus Paketli Manuel Benzinli - 298.700 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 399.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 317.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 481.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 359.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 458.900 TL

    15FIAT

    FIAT

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

    Fiyatı: 315.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 402.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 332.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 443.900 TL

    16FIAT

    FIAT

    Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

    Fiyatı: 439.900 TL

    17FIAT

    FIAT

    Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

    Fiyatı: 325.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 439.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 361.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 465.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 390.900 TL

    1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 456.900 TL

    18FIAT

    FIAT

    Egea Cross Wagon 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli

    Fiyatı: 461.900 TL

    19FİAT

    FİAT

    PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

    Fiyatı: 361.900 TL

    1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 387.900 TL

    0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 454.900 TL

    0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 469.900 TL

    20FORD

    FORD

    Focus Trend X / 4 Kapı / 1.5L Ti-VCT 123PS / 6 İleri Manuel / Benzin

    Fiyatı 492.700 TL

    21HONDA

    HONDA

    Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

    Fiyatı: 382.200 TL

    City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive396.100 TL

    22HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel

    Fiyatı: 261.200 TL

    1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 288.750 TL

    1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 300.200 TL

    1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 314.100 TL

    23HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

    Liste fiyatı 308.500 TL

    1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 354.700 TL

    1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 364.300 TL

    1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 384.400 TL

    1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 397.700 TL

    1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 389.800 TL

    1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 394.800 TL

    24HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    2021 Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

    Fiyatı 458.500 TL

    Kampanyalı: 432.357 TL

    1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 469.725 TL

    25HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel

    Fiyatı: 357.700 TL

    1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 386.000 TL

    1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 396.700 TL

    1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 431.700 TL

    1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 455.900 TL

    26KİA

    KİA

    PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin

    Fiyatı: 299.900 TL

    Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 305.900 TL

    Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 309.900 TL

    27KİA

    KİA

    RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

    Fiyatı: 309.900 TL

    Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 364.900 TL

    Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 439.900 TL

    Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 459.900 TL

    28KİA

    KİA

    STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

    Fiyatı: 364.900 TL

    Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 382.900 TL

    Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 439.900 TL

    Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 469.900 TL

    29MITSUBISHI

    MITSUBISHI

    Space Star 1.2 INTENSE CVT

    Fiyatı - 311.900 TL

    30NİSSAN

    NİSSAN

    Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia

    Fiyatı: 388.800 TL

    1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia - 446.300 TL

    1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 475.900TL

    31NİSSAN

    NİSSAN

    Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

    Fiyatı: 456.300 TL

    32OPEL

    OPEL

    1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 379.900 TL

    1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 469.900 TL

    1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 489.900 TL

    33OPEL

    OPEL

    CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

    Fiyatı 449.700 TL

    34PEUGEOT

    PEUGEOT

    Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

    Liste fiyatı 362.500 TL

    Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 450.000 TL

    Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 475.000 TL

    35RENAULT

    RENAULT

    Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

    Liste fiyatı 311.000 TL

    Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 361.000 TL

    Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 374.000 TL

    Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 388.000 TL

    Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 451.900 TL

    36RENAULT

    RENAULT

    Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

    Liste fiyatı 355.000 TL

    Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 401.900 TL

    Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 451.900 TL

    37RENAULT

    RENAULT

    Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

    Fiyatı 439.000 TL

    Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 449.000 TL

    Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 496.000 TL

    38SUZUKİ

    SUZUKİ

    2021 SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno - Otomatik - Benzinli - 83 PS

    Liste fiyatı 430.000 TL

    1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 446.000 TL

    1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 450.000 TL

    39TOYOTA

    TOYOTA

    Corolla 1.5 Vision -

    Liste fiyatı 381.900 TL

    COROLLA 1.5 Vision Multidrive S -398.400 TL

    COROLLA 1.5 Dream -438.350 TL

    COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 455.850 TL

    COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 484.850 TL

    40TOYOTA

    TOYOTA

    Yaris 1.0 Vision

    Liste Fiyatı 330.400 TL

    1.5 Dream Multidrive S - 457.150 TL

    1.5 Dream X-Pack Multidrive S 485.350 TL

    1.5 Flame Multidrive S 493.150 TL

    41Araba almak isteyenleri ilgilendiriyor Araba fiyatları değişti İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

    BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi. Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi.

    Öte yandan, nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu.

    42Araba almak isteyenleri ilgilendiriyor Araba fiyatları değişti İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

    Nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.

    43KREDİ TUTARI YÜZDE 70İ AŞAMAYACAK

    KREDİ TUTARI YÜZDE 70'İ AŞAMAYACAK

    Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.

    KREDİ TUTARININ TAŞITIN DEĞERİNE ORANI

    Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar kılınırken, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar için oran yüzde sıfır olarak belirlendi. (ntv)

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Ukrayna'nın en zengin ve en ünlü iş insanlarından Kotvitsky'nin karısı sınırda yakalandı! Çantalardan servet çıktı...

    Ukrayna'nın en zengin ve en ünlü iş insanlarından Kotvitsky'nin karısı sınırda yakalandı! Çantalardan servet çıktı...

    Van'da evde 28 kaçak göçmen yakalandı

    Van'da evde 28 kaçak göçmen yakalandı

    Altında son dakika tahmini! O tarihte rekor kıracak! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altında son dakika tahmini! O tarihte rekor kıracak! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…