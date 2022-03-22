Araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Araba fiyatları değişti! İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

KREDİ TUTARI YÜZDE 70'İ AŞAMAYACAK

Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.



KREDİ TUTARININ TAŞITIN DEĞERİNE ORANI



Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar kılınırken, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar için oran yüzde sıfır olarak belirlendi. (ntv)