Elektrikli Audi A6 700 km gidecek!

2021 yılında sergilenen Audi A6 e-tron concept gibi, A6 Avant da Audi’nin önderliğinde geliştirilen yenilikçi PPE platformuna dayanan özel bir elektrikli güç-aktarma sistemine sahip. Konsept otomobil aynı zamanda A6 Sportback e-tron ile aynı boyutlara sahip yeni bir tasarım konseptini de gözler önüne seriyor. 4,96 metre uzunluğa, 1,96 metre genişliğe ve 1,44 metre yüksekliğe sahip gövdesiyle üst sınıfta yer alıyor. Çizgileri, Audi'nin çağdaş tasarımının tutarlı bir evrimini bünyesinde barındırıyor. Singleframe ızgara ve arkadaki kesintisiz ışık şeridi gibi unsurlar, e-tron ürün gamındaki diğer elektrikli modellerle olan akrabalığı vurguluyor. Audi A6 Avant e-tron concept’in tasarımı, Sportback'ten daha yalın değil. Aksine, çizgileri ve zarif oranları geleceğin seri üretim Audi modellerine ışık tutuyor ve dört halkalı elektrikli üst sınıfının ne kadar dinamik ve zarif görüneceğine dair ipuçları veriyor.





700 km menzil



PPE teknolojisi, otomobilin çizgilerinin de yansıttığı gibi uzun sürüşlere uygun dinamik bir sürüş performansı ve günlük kullanıma uygunluğu sağlıyor. Bu, gelecekte bir Audi A6 e-tron'un güç-aktarma sistemi ve versiyona bağlı olarak 700 kilometreye kadar menzil (WLTP standardına göre) sunması anlamına geliyor. Ayrıca serinin güçlü versiyonları 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyeden daha kısa sürede tamamlayacak. Audi A6 Avant’ın ferah olduğu kadar güzel arka kısmı, onu iki anlamda depolama şampiyonu yapıyor. Güç-aktarma sistemiyle batarya teknolojisi bu ifadeyi haklı çıkarıyor. 800 voltluk sistem ve 270 kW’a kadar şarj kapasitesi, hızlı şarj istasyonunda sadece 10 dakikada yaklaşık 300 kilometrelik menzil depolayabiliyor.



Sinyallerle bilgi dağıtımı



Elektrikli Audi A6 e-tron concept ailesi, bu başarı öyküsünde yeni bir sayfa açıyor ve markanın her zaman tasarım ve işlevi mükemmel bir şekilde harmanladığını bir kez daha kanıtlıyor. Sportback'in sadece 0,22'lik cW değeri elektrikli C-segmentinde benzersiz. Uzun tavan çizgisi ile Avant’ın cW değeri bunun sadece 0,02 birim üzerinde. Bu değer, otomobilin minimum aerodinamik sürtünme başarısını gösteriyor, bu da daha düşük enerji tüketimi ve daha uzun menzil anlamına geliyor. Rüzgar tünelindeki özenli çalışma, olağanüstü zarif ve uyumlu bir tasarımla sonuçlandı.Ayrıca aracın etrafındaki projeksiyonlar, iletişim mesafesini aracın ötesine taşıyor. Araçtaki akıllı bağlantı yardımıyla A6 e-tron concept, diğer yol kullanıcılarına görsel sinyallerle bilgi sağlıyor.Audi A6 Avant e-tron concept’in iki elektromotoru, 350 kW toplam güç ve 800 Nm tork sağlıyor.



Audi A6 e-tron concept’in ön aksında elektrikli araçlar için özel olarak optimize edilen beş kollu ve arka aksında çok kollu bağlantı kullanılıyor. Konsept otomobil, uyarlanabilir amortisörler ve Audi havalı süspansiyonla donatılıyor.