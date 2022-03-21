Yeni MINI’ler baharda yola çıkacak

Resolute Edition, 3 Kapı ve 5 Kapı MINI modelleri ile MINI Cabrio'nun geleneksel stilini, özgüvenli duruşunu vurgularken, Untold Edition ile MINI Clubman'in çok yönlü nitelikleri dışa yansıtılıyor. MINI 3 Kapı, 5 Kapı, Cabrio ve Cooper SE modelleri Resolute Edition ile standart modellerden farklılaşıyor. Resolute Bronze renkle tamamlanan dış detaylar arasında far çerçeveleri, radyatör ızgarası ve stoplar yer alıyor.



Clubman Untold Edition



Standart MINI modellerine göre daha geniş boyutları ve ferah iç hacmiyle öne çıkan MINI Clubman, Untold Edition ile bu özelliklerine sportifliği de ekliyor. Untold Edition ile birlikte gelen Sage Green gövde rengi ve John Cooper Works Aerodinamik gövde kitinden esinlenerek tasarlanan ön ve arka rüzgarlıklar, MINI Clubman'e dinamik bir görünüm sağlıyor. Ayrıca motor kaputu ve tavan arasında uzanan beş adet dar şerit, Untold Edition'a özel olarak otomobildeki yerini alıyor. Ayrıca MINI Clubman Untold Edition, 18 inç boyutundaki Untold Spoke jantları ile uyum içinde olan parlak siyah kapı kolları, egzoz uçları, MINI logoları ve siyah renkli model yazılarıyla dış tasarımını tamamlıyor.



4 çeker özelliği



4 çeker MINI Countryman Untamed Edition kullanıcısını spontane olarak doğaya çıkmaya ve yeni yollar keşfetmeye teşvik eden unsurlara sahip. Untamed Edition MINI Countryman'in kabininde doğadan ilham alan yeşil ve mavi tonları hâkim. Özel olarak Highland Green ile renklendirilen MINI Yours Leather Lounge spor koltukları mavi ve yeşil kontrastına sahip dikişler tamamlıyor.