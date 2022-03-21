°
Şehir seçiniz
    BİST2.1701.20EURO16.380.10USD14.830.32ALTIN917.880.43
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    OtomobilYeni MINI’ler baharda yola çıkacak
    HaberlerOtomobil Haberleri Yeni MINI’ler baharda yola çıkacak
    ABONE OL

    Yeni MINI’ler baharda yola çıkacak

    MINI, Resolute, Untold ve Untamed Edition versiyonlarıyla Türkiye yollarına bahar aylarında çıkacak.

    21.03.2022 - 14:13 |
    Yeni MINI’ler baharda yola çıkacak

    Resolute Edition, 3 Kapı ve 5 Kapı MINI modelleri ile MINI Cabrio'nun geleneksel stilini, özgüvenli duruşunu vurgularken, Untold Edition ile MINI Clubman'in çok yönlü nitelikleri dışa yansıtılıyor. MINI 3 Kapı, 5 Kapı, Cabrio ve Cooper SE modelleri Resolute Edition ile standart modellerden farklılaşıyor. Resolute Bronze renkle tamamlanan dış detaylar arasında far çerçeveleri, radyatör ızgarası ve stoplar yer alıyor.

    Clubman Untold Edition

    Standart MINI modellerine göre daha geniş boyutları ve ferah iç hacmiyle öne çıkan MINI Clubman, Untold Edition ile bu özelliklerine sportifliği de ekliyor. Untold Edition ile birlikte gelen Sage Green gövde rengi ve John Cooper Works Aerodinamik gövde kitinden esinlenerek tasarlanan ön ve arka rüzgarlıklar, MINI Clubman'e dinamik bir görünüm sağlıyor. Ayrıca motor kaputu ve tavan arasında uzanan beş adet dar şerit, Untold Edition'a özel olarak otomobildeki yerini alıyor. Ayrıca MINI Clubman Untold Edition, 18 inç boyutundaki Untold Spoke jantları ile uyum içinde olan parlak siyah kapı kolları, egzoz uçları, MINI logoları ve siyah renkli model yazılarıyla dış tasarımını tamamlıyor.

    4 çeker özelliği

    4 çeker MINI Countryman Untamed Edition kullanıcısını spontane olarak doğaya çıkmaya ve yeni yollar keşfetmeye teşvik eden unsurlara sahip. Untamed Edition MINI Countryman'in kabininde doğadan ilham alan yeşil ve mavi tonları hâkim. Özel olarak Highland Green ile renklendirilen MINI Yours Leather Lounge spor koltukları mavi ve yeşil kontrastına sahip dikişler tamamlıyor.

    100 bin araç sattı
    İlgili Haber
    100 bin araç sattı
    Arabası olan herkesi ilgilendiren uyarı! Noter sistemi tamamen değişti, hem alıcıyı hem de satıcıyı tehlikeden koruyor, sadece 20 lira...
    İlgili Haber
    Arabası olan herkesi ilgilendiren uyarı! Noter sistemi tamamen değişti, hem alıcıyı hem de satıcıyı tehlikeden koruyor, sadece 20 lira...
    Klasik araçlara ekspertiz!
    İlgili Haber
    Klasik araçlara ekspertiz!
    Araba satışlar dip yaptı! Avrupa’da 29 yılın en düşük seviyesi...
    İlgili Haber
    Araba satışlar dip yaptı! Avrupa’da 29 yılın en düşük seviyesi...

      GÜNCEL HABERLER

      Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu

      Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu

      Kiev’de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

      Kiev’de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

      Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı

      Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu

      Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu

      Sıradaki Haber
      Sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte Mart ayının en ucuz araba fiyatları 2022!

      Sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte Mart ayının en ucuz araba fiyatları 2022!

      Sıradaki Haber
      Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı

      Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı

      Sıradaki Haber
      Devletten işverene ücret desteği! Üretim Sürecine Katılım desteği nedir? Çalışanın maaşı nasıl olacak? Bakan Bilgin açıkladı!

      Devletten işverene ücret desteği! Üretim Sürecine Katılım desteği nedir? Çalışanın maaşı nasıl olacak? Bakan Bilgin açıkladı!

      Sıradaki Haber