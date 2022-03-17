Araba satışlar dip yaptı! Avrupa’da 29 yılın en düşük seviyesi...

Tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar ve dünyayı sarsan çip krizi Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Şubat ayında son 29 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Geçen yılın temmuz ayından beri her ay gerileyen otomobil satışları, Şubat ayında 719 bin 465'e indi. Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azaldı.

Böylelikle AB ülkelerinde şubat ayında yeni otomobil satışları kayıtların tutulduğu 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını ise 176 bin 215 ile VW Grubu gerçekleştirdi. Renault Grubu ise 69 bin 63 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.

Otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla İtalya'da yüzde 22,6, Fransa'da yüzde 13 azalırken, Almanya'da yüzde 3,2, İspanya'da yüzde 6,6 arttı. (CNN Türk)