Klasik araçlara ekspertiz!

Fabrika standartlarında olması kaydıyla, otuz yaş üstü araçlar klasik araç statüsüne giriyor. Bu araçların alımında detaylı bir ekspertiz işlemi yapılmasının önem taşımakta. Uzmanlar, “Bir aracın klasik araç klasmanında değerlendirilebilmesi için araçta elektronik aksam olmaması şartı aranır. Ayrıca araçta plastik materyale nazaran krom materyal oranının daha fazla olması, üretim adetinin az olması ya da usta bir tasarımcının imzasını taşıması araçların klasik değerine etki eden önemli hususlar olarak kabul ediliyor. Klasik araçların değerine etki eden bu denli değişken varken, klasik araç alım satımında bulunacak tarafların araçlarını profesyonel ekspertiz sürecinden geçirmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuşmakta.

İstanbul’da açıldı

Klasik araç ekspertizine profesyonel dokunuş getirecek hizmet çerçevesinde bir araya gelen TÜV SÜD D-Expert CEO’su Emre Büyükkalfa ile Antika Otomobil Federasyonu (AOF) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tayalı, Antika Otomobil Federasyonu üyelerini yakından ilgilendirecek bir iş birliğine imza attı. Söz konusu iş birliği kapsamında, Antika Otomobil Federasyonu üyeleri TÜV SÜD D-Expert Maslak şubesinden alacakları klasik oto ekspertiz hizmetinde avantaj sahibi olacak. Klasik araçlara duyulan ilginin, araba sevgisinin ötesinde gerçek bir tutku olduğunu belirten Büyükkalfa, “Kurulduğumuz günden bu yana, ikinci el ticaretine dahil olan tüm taraflar nezdinde temin ettiğimiz güven duygusu; tarafsızlık ve bağımsızlık ilkemiz ve uzman kadromuzla inşa ettiğimiz profesyonel yaklaşımımızın nihai ürünüdür. Yeni ürünümüzle, sektörde önemli bir adım atarak, Türkiye’de ilk kez Maslak-İstanbul şubemizde profesyonel olarak verilecek klasik araç ekspertiz hizmetimizi klasik araç tutkunlarıyla buluşturuyoruz” dedi.