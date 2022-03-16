Golf 1.4 milyar TL'den yollara çıkacak!

Golf’ün, 8. neslindeki zamansız tasarım konseptine sahip sportif versiyonu Golf R, beşinci jenerasyonuyla Türkiye’de 1.4 milyar TL'den satışa çıktı. Tüm Golf modelleri içinde en güçlüsü ve dört tekerlekten çekişli yeni Golf R, 320 PS güç, 420 Nm üreten 2.0 litrelik TSI motoruyla, 100 km/s hıza sadece 4,7 saniyede ulaşıyor ve 250 km/s’lik azami hız değerine sahip. Spor otomobilin beşinci versiyonu, maksimum hızı 270 km/saate çıkaran R-Performance paketiyle de standart olarak alınabiliyor.

R logolu araç

Yeni Golf R’da standart olarak sunulan Dijital Kokpit Pro’da 10,25 inçlik dijital gösterge paneli, 10 inçlik dokunmatik ekrana sahip radyo ve navigasyon sistemi bulunuyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları da tamamen dokunmatik özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch slider”larla sağlanabiliyor. Golf R’da "Sardegna / ArtVelours" kumaş koltuk döşemesi, "Carbon Grey" iç dekor, "R" logolu spor ön koltuklar, fırçalanmış alüminyum pedallar, siyah tavan döşemesi, 30 farklı renkte ambiyans aydınlatması, ısıtmalı ön koltuklar, çok fonksiyonlu ve ısıtmalı "R" logolu spor deri direksiyon dikkat çekiyor.