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    OtomobilBodrum, ralli ile yaza start verecek!
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    Bodrum, ralli ile yaza start verecek!

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda heyecan, 15-17 Nisan tarihlerinde Bodrum Rallisi ile Muğla, Bodrum'da başlayacak.

    16.03.2022 - 16:32 |
    Bodrum, ralli ile yaza start verecek!

    Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan ve bu yıl yarım adanın büyük bir bölümüne genişleyen organizasyon, 15 Nisan Cuma akşamı Bodrum Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisi le başlayacak. Türkiye’nin en hızlı pilotları, 16-17 Nisan tarihlerinde 6 farklı özel etabı ikişer kez geçerek kozlarını paylaşacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yapmış olduğu açıklamada, etkinliğin Bodrum’da spor turizmine katkı sağlayacağını ve spor etkinliklerinin Bodrum’a getirdiği katma değerin önemini vurguladı. Ayrıca geçen yıl mahalli yarış statüsünde gerçekleşen yarışın bu yıl ulusal kategoride gerçekleşecek olmasından mutluluk duyduklarını ve ilerleyen zamanlarda otomobil sporlarını uluslararası platformda Bodrum’da görmek istediklerini ekledi.

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