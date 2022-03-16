Bodrum, ralli ile yaza start verecek!

Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan ve bu yıl yarım adanın büyük bir bölümüne genişleyen organizasyon, 15 Nisan Cuma akşamı Bodrum Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisi le başlayacak. Türkiye’nin en hızlı pilotları, 16-17 Nisan tarihlerinde 6 farklı özel etabı ikişer kez geçerek kozlarını paylaşacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yapmış olduğu açıklamada, etkinliğin Bodrum’da spor turizmine katkı sağlayacağını ve spor etkinliklerinin Bodrum’a getirdiği katma değerin önemini vurguladı. Ayrıca geçen yıl mahalli yarış statüsünde gerçekleşen yarışın bu yıl ulusal kategoride gerçekleşecek olmasından mutluluk duyduklarını ve ilerleyen zamanlarda otomobil sporlarını uluslararası platformda Bodrum’da görmek istediklerini ekledi.