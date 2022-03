Koç, batarya üretimine giriyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç Koç Holding ve Ford Otosan’ın eş zamanlı yaptığı açıklama ile duyurduğu, Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde rekabet gücünü artıracak iki büyük yatırıma ilişkin değerlendirmede bulundu. Ali Koç, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını Ford Otosan’ın bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya varıldığını, ayrıca Ford Motor Company, SK On Co., Ltd. ve Koç Holding arasında batarya üretimi yatırımına katılmak üzere bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzalandığını belirtti. Koç şöyle devam etti;

“Romanya’daki üretim sorumluluğu ile şirketimiz uluslararası bir üretim şirketi haline gelirken, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü unvanını pekiştirecek. Koç Holding ile Ford ve SK On Co., Ltd.’nin imzaladığı mutabakat ise batarya üretiminde Türkiye’ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek.

Süreçteki yönlendirmeleri ve destekleri için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve Sayın Bakanımıza içtenlikle teşekkür ederim. Bu başarılara ulaşmamızı mümkün kılan her bir çalışma arkadaşımla gurur duyuyor, teşekkür ediyorum” dedi. Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründe gelişen fırsatları yakından takip ettiğini de vurgulayan Ali Y. Koç, “Ortağımız Ford ile¬ 100 yıla yaklaşan güçlü iş birliğimiz ileriye dönük stratejik yatırım fırsatlarına da imkân sağlıyor. Ford Motor Company, SK On Co., Ltd. ortaklığı ile Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzalandı. Bu hamle, Topluluğumuzun ve iş ortaklarımızın ülkemize olan inancının bir ispatı olmakla birlikte, batarya üretiminde Türkiye’ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek. Koç Topluluğu’nun otomotiv endüstrisindeki gücü ve yurt içi pazardaki lider konumu, ortağımız Ford’un bize ve ülkemize olan güveni, SK On Co., Ltd.’nin köklü tecrübesi bu projeye olan inancımızı daha da pekiştiriyor” dedi.