Akaryakıt zamları servis girişlerini azaltıyor!

Yüksek döviz kuru ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle akaryakıt fiyatları sürücüler için zorlayıcı rakamlara ulaşıyor. Akaryakıt fiyatları karşısında, otomobillerini kullanmama kararı alan birçok araç sahibinin bulunduğunu ve her geçen gün bu sayının arttığını dile getiren Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Özellikle İstanbul trafiğinde trafiğe çıkan araç sayısında da gözle görülür bir azalmayla karşı karşıyayız. Asıl etkisini ise oto servislerinde görebilirsiniz. Zira her akaryakıt zammı haberi geldiği gün, servis girişlerimizde ortalama yüzde 5-10 arası düşüş gözlemliyoruz." dedi.



Bakımsız otomobil çok "yakıyor"



Otomobillerini daha az kullanma kararıyla ya da "öngörüde bulunamadıkları için" bakım kararını erteleyen sürücülere önemli tavsiyelerde bulunan Erdem "Araç sahipleri maalesef peş peşe gelen zamlar sebebiyle önümü göreyim düşüncesiyle bakım kararlarını erteliyor. Ancak özellikle motor yağı, hava, yağ ve yakıt filtresi zamanında değişmeyen otomobillerin yüzde 15 ile 30 arasında daha fazla yakıt tüketebileceği, hatta bobin, buji, tıkanmış DPF-katalitik konvertör, lambda sensörü arızaları yüzünden tüketimin yüzde 100'e kadar dahi artabileceğinin altını çizmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Bakım fiyatı artıyor



Diğer yandan küresel çapta tekrar yükselişe geçen döviz kurları, otomotiv endüstrisinde yaşanan üretim ve tedarik problemleri nedeniyle yedek parça fiyatlarının tekrar artışa geçebileceğine dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Bugün 2 bin TL'ye yaptırdığınız bakımı 1 ay sonra 3 bin TL'ye yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Bir konu da şu; eğer farkında olmadığınız bir arıza şanzıman ya da motorda var ise ve tespit için bir süredir servise uğramıyorsanız, bu aksamların revizyonu veya rektifiyesi marka ve modele bağlı olarak 50 ile 250 bin TL arası üzücü rakamlara ulaşabiliyor. Sürücülerin sahip oldukları aracı koruma altına alması ve bakım konusuna önem vermesi, zamanında, eksiksiz yaptırması kendi yararlarına olacaktır." yorumunu yaptı.