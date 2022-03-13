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    OtomobilTürkiye’de yılın otomobili adayları belli oldu
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    Türkiye’de yılın otomobili adayları belli oldu

    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday modeller açıklandı.

    13.03.2022 - 14:25 |
    Türkiye’de yılın otomobili adayları belli oldu

    Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yapacağı oylama sonucu 36 aday arasından belirlenecek 7 finalist otomobil 11 Nisan’da açıklanacak. 10 Mayıs tarihinde yapılacak test sürüşünün ardından OGD üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan finalist, 7 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde belli olacak. Ek olarak, geçen yıl ilk kez verilen tasarım ödülü bu yıl tekrar verilecek. OGD üyeleri, bu yıl aday modeller arasından “Yılın Tasarımı” ödülünün sahibini de belirleyecek.

    Türkiye’de yılın otomobili adayları belli oldu

    36 adaydan 7’ye inecek

    Bu yıl yedincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 36 otomobil şu şekilde sıralanıyor: “Audi Q3 Sportback, BMW iX, BMW iX3, BMW 4 Serisi Gran Coupe, BMW 4 Serisi Cabrio, Citroen C4, Cupra Formentor, Cupra Leon, Cupra Ateca, DFSK Seres, DS9, Honda HR-V, Honda City, Honda Jazz, Honda Civic, Honda Accord, Hyundai Bayon, Hyundai Tucson, Hyundai Elantra, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Mercedes-Benz C Serisi, Mercedes-Benz EQS, Mercedes Maybach S Serisi, MG ZS, MG EHS, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Porsche Taycan Cross Turismo, Renault Taliant, Seat Leon, Seat Tarraco, Volvo XC40 Recharge, VW Golf, VW T-Cross, VW Taigo”

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